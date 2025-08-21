दुनिया का महाकंजूस गेंदबाज, इनके सामने तो जसप्रीत बुमराह भी बहुत फीके

Most Economical Over in ODI: क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लभ होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. वेस्टइंडीज के महान फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फिल सिमंस के नाम पर एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. फिल सिमंस ने 17 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए वनडे मैच में कंजूस गेंदबाजी का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में फिल सिमंस का ये दुर्लभ वर्ल्ड रिकॉर्ड 32 साल से दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. आज के समय में जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के लिए भी इस दुर्लभ रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

वनडे इंटरनेशनल में कंजूस गेंदबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

फिल सिमंस ने 17 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए वनडे मैच में 10 ओवर में महज 3 रन देकर 4 विकेट झटके. फिल सिमंस का इकोनॉमी रेट इस दौरान 0.30 का रहा है. फिल सिमंस का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना मौजूदा समय में किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है. दिलचस्प बात यह है कि फिल सिमंस ने इस दौरान आठ मेडन ओवर डाले, जिससे उनका बॉलिंग फिगर 10-8-3-4 रहा. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नामुमकिन के बराबर है. सुपर-आक्रामक टी20 और वनडे क्रिकेट के इस आधुनिक युग में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना लगभग असंभव काम है.

वनडे इतिहास का सबसे किफायती स्पेल

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे इतिहास का सबसे किफायती स्पेल देखने को मिला. वेस्टइंडीज ने बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज के इस अहम मैच में पाकिस्तान को 133 रन से हरा दिया था. फिल सिमंस को (10-8-3-4) उनके कातिलाना बॉलिंग फिगर के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया था. फिल सिमंस ने इस मैच में आमिर सोहेल (6), आसिफ मुजतबा (1), सलीम मलिक (0) और जावेद मियांदाद (2) को पवेलियन का रास्ता दिखाया था. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 214 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम 48 ओवर में 81 रन पर ढेर हो गई थी.

फिल सिमंस का रिकॉर्ड

फिल सिमंस वेस्टइंडीज के शानदार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रहे हैं. फिल सिमंस ने वेस्टइंडीज के लिए 143 वनडे मैचों में 28.94 की औसत से 3675 रन बनाए हैं. फिल सिमंस ने वनडे में 5 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में फिल सिमंस ने 26 मैचों में 22.27 की औसत से 1002 रन बटोरे हैं. फिल सिमंस ने वनडे में 83 विकेट और टेस्ट में 4 विकेट हासिल किए हैं. फिल सिमंस दो बार वेस्टइंडीज के कोच रहे हैं और उनके रहते कैरेबियाई टीम ने साल 2016 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था.