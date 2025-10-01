Advertisement
अजूबा: टी20 क्रिकेट में भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका तिहरा शतक, जड़े 39 छक्के और 14 चौके, टूट गए थे गेंदबाज

टी20 क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए तिहरे शतक के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस 20-20 ओवर के फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है. भारत के एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई और टी20 क्रिकेट में तिहरा शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 01, 2025, 01:42 PM IST
अजूबा: टी20 क्रिकेट में भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका तिहरा शतक, जड़े 39 छक्के और 14 चौके, टूट गए थे गेंदबाज

Unique Cricket Records: क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. टी20 क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए तिहरे शतक के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस 20-20 ओवर के फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है. भारत के एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई और टी20 क्रिकेट में तिहरा शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

टी20 क्रिकेट में भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका है तिहरा शतक

भारत के बल्लेबाज मोहित अहलावत ने दिल्ली में 7 फरवरी 2017 को टी20 क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक दिया था. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहित अहलावत ने 39 छक्के और 14 चौके ठोकते हुए ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. दरअसल, 7 फरवरी 2017 को मावी इलेवन और फ्रेंड्स इलेवन के बीच दिल्ली में एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच खेला गया था. दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत ने इस मैच में मावी इलेवन की तरफ से खेलते हुए फ्रेंड्स इलेवन के खिलाफ 72 गेंदों में 300 रन ठोक दिए. मोहित अहलावत दिल्ली के लिए रणजी मैच भी खेल चुके हैं. उन्हें ऋषभ पंत से पहले दिल्ली के लिये रणजी खेलने का मौका मिला था.

बल्लेबाज ने ठोके 39 छक्के और 14 चौके

मोहित अहलावत ने इस मैच में फ्रेंड्स इलेवन के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 39 छक्के और 14 चौके जड़ दिए. मोहित अहलावत का रौद्र रूप देखकर फ्रेंड्स इलेवन के गेंदबाज मुंह छिपाते नजर आए. 21 साल की उम्र में ही मोहित अहलावत ने टी20 क्रिकेट में तिहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. मजे की बात ये रही कि मोहित अहलावत ने इस मैच में 234 रन छक्कों से बनाए. वहीं, अन्य 56 रन उन्होंने चौकों से बटोरे हैं. मोहित अहलावत इस मैच में मावी इलेवन की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे. मोहित अहलावत की इस पारी के दम पर मावी इलेवन ने 20 ओवरो में 416 रनों का स्कोर खड़ा किया. फ्रेंड्स इलेवन को इस मैच में 216 रन से हार का सामना करना पड़ा.

गुमनामी में खो गया ये क्रिकेटर

दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत अब गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं. मोहित के पिता पवन अहलावत भी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें क्रिकेट छोड़ कर टेंपो चलाना पड़ा. मोहित अहलावत लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट अकादमी से निकले हैं, जहां पर गौतम गंभीर और अमित मिश्रा जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी ट्रेनिंग की थी. मोहित अहलावत की उम्र अब 29 साल से ज्यादा हो चुकी है. मोहित अहलावत दिल्ली और सर्विसेज के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. मोहित अहलावत ने 14 फर्स्ट क्लास मैचों में 386 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. 31 List-A मैचों में मोहित अहलावत ने 836 रन बनाए हैं. मोहित अहलावत ने List-A में 5 अर्धशतक ठोके हैं. मोहित अहलावत ने घरेलू क्रिकेट में अपना आखिरी मैच सर्विसेज के लिए 30 जनवरी 2025 को ओडिशा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान खेला था. मोहित अहलावत इस मैच में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे.

