Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट के वो 4 'असंभव' रिकॉर्ड...जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर

Unique Test Cricket Records: क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में कई कीर्तिमान दर्ज हैं. खासकर टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसे अजूबे हो चुके हैं, जिनका टूटना या फिर दोहराया जाना अब नामुमकिन के बराबर लगता है. टेस्ट सबसे पुराना और सबसे कठिन फॉर्मेट माना जाता है, जहां गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के धैर्य और तकनीक की असली परीक्षा होती है. इसी अग्नि परीक्षा को पार करके 4 दिग्गजों ने 4 असंभव जैसे कीर्तिमान गढ़े हैं, जो हर किसी को हैरान कर देते हैं. ये रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट की शान और विरासत हैं, जो बताते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है.

कभी ना टूटने वाले टेस्ट क्रिकेट के 4 रिकॉर्ड

1. सर डॉन ब्रैडमैन का 99.94 का औसत

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने करियर का अंत 99.94 के बल्लेबाजी औसत के साथ किया है. आज के दौर में जहां 50 का औसत बढ़िया माना जाता है, ऐसे में 99.94 का बैटिंग औसत किसी अजूबे से कम नहीं है. डॉन ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 नवंबर 1928 को डेब्यू किया था. वह अपने करियर में 1928 से 1948 तक खेले. इस दौरान 52 टेस्ट मैचों में 99.94 की औसत से 29 शतक और 13 अर्धशतक लगाते हुए 6,996 रन बनाए.

2. मुथैया मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट

श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट में 800 विकेट लिए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. इस मुकाम तक पहुंचना लगभग असंभव लगता है, क्योंकि आज के दौर में किसी खिलाड़ी को इतने लंबे समय तक लगातार खेलने का मौका मिलना मुश्किल है. मुरलीधरन ने 1992 से 2010 तक करियर में 133 टेस्ट मैचों में 22.72 की औसत और 2.47 की इकॉनमी से 800 विकेट लिए.

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3. जिम लेकर के एक मैच में 19 विकेट

1956 में इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 19 विकेट (पहली पारी में 9 और दूसरी में 10) चटकाए थे. यह एक टेस्ट मैच में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. आज के दौर में एक पारी में 10 विकेट लेना ही बड़ी बात है, ऐसे में 19 विकेट लेना लगभग असंभव है.

4. ब्रायन लारा के नाबाद 400 रन

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में नाबाद 400 रन बनाए थे. यह पारी अप्रैल 2004 में एंटीगा टेस्ट में आई थी. लारा ने 582 गेंदों पर 43 चौकों और 4 छक्कों की मदद से यह पारी खेली थी. टेस्ट क्रिकेट में यह अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. आज के दौर में कप्तान जल्दी पारी घोषित कर देते हैं, इसलिए इस रिकॉर्ड का टूटना बेहद मुश्किल है.

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