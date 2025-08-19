276 गेंदों में 535 रन... 46 चौके और 41 छक्के, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज के नाम T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड

Abhishek Sharma World Record: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है. इस फॉर्मेट में आए दिन कई रिकॉर्ड टूटते और बनते रहते हैं. आज हम एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो टीम इंडिया के एक युवा बल्लेबाज के नाम है. 24 साल के इस तूफानी बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू के महज कुछ ही महीनों के अंदर इसे अपने नाम कर वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचाया. अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुका यह बैटर आगामी एशिया कप में भी चौके-छक्के उड़ाता नजर आएगा.

चौके-छक्कों के तूफान से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, हम यहां जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो नाम अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करते ही धूम मचा दी. आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक ने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 400+ रन बनाए, जिसके बाद उन्हें भारत के लिए टी20 डेब्यू का मौका मिला. यह मौका दोनों हाथ से लपकते हुए उन्होंने कुछ ही मैचों में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम कर लिया. दरअसल, अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं. उनका 17 मैचों के बाद स्ट्राइक रेट 193.84 का है.

276 गेंदों में 535 रन... 46 चौके और 41 छक्के

पहली ही गेंद से छक्के उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा ने अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसकी 16 पारियों में 535 रन बनाए हैं. यह रन उन्होंने 276 गेंदों का सामना करते हुए बनाए हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितनी तूफानी रफ्तार से रन बनाते हैं. अभिषेक अब तक दो शतक और दो अर्धशतक भी ठोक चुके हैं. उनका बेस्ट स्कोर 135 रन है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे. अब तक टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा 46 चौके और 41 छक्के भी जड़ चुके हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट

अभिषेक शर्मा - 193.84

साहिल चौहान - 184.23

कैरोन स्तांगो - 177.29

फैसल खान - 173.43

सबेर जखिल - 169.28

एशिया कप में धमाल मचाएंगे अभिषेक

अभिषेक शर्मा आगामी एशिया कप में भी धमाल मचाते नजर आएंगे. दमदार प्रदर्शन के दम पर वह एशिया कप टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए. वह बतौर ओपनर बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे. एशिया कप 2025 यूएई में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाना है. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगी. उसका पहला मुकाबला यूएई से होना है.