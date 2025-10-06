1.5 KG के बल्ले से इतिहास का सबसे लंबा छक्का, अनजान बल्लेबाज के नाम ये महारिकॉर्ड, बगीचे में जा गिरी गेंद

Longest Six in Cricket History: टी20 फॉर्मेट, इसे हम छक्कों की मशीन भी कहें तो गलत नहीं होगा. इस फॉर्मेट में छक्कों का रोमांच चरम पर दिखता है. बड़े-बड़े पॉवर हिटर आए और गए, क्रिस गेल से लेकर रोहित शर्मा तक कई नाम छक्कों के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं. लेकिन जब क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे छक्के की बात आती है तो ये रिकॉर्ड एक अनजान बल्लेबाज बल्लेबाज के नाम है. इस बल्लेबाज का नाम एक गगनचुंबी छक्के से के चलते अमर है. छक्के की दूरी इती ज्यादा है कि 100 साल में भी ये रिकॉर्ड टूटना असंभव माना जाता है.

लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का मिला अवॉर्ड

इस बल्लेबाज को इस छक्के की याद में लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का भी खिताब मिला था. इस बल्लेबाज का नाम अल्बर्ट ट्रॉट था जिनका मशहूर छक्का क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार शॉट्स में से एक है. उन्होंने यह रिकॉर्डतोड़ छक्का 31 जुलाई 1899 को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जमाया था. वह मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के लिए खेल रहे थे और मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मॉन्टी नोबल की गेंद पर इतना जोरदार छक्का मारा कि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया.

छत पार कर बगीचे में जा गिरी गेंद

अल्बर्ट ट्रॉट इस छक्के से पहले नाइंटीज के दौर में अपने भारी बल्ले के लिए जाने जाते थे. जानकारी के मुताबिक वह 1.4 किलो के बल्ले से बल्लेबाजी करते थे जो उस युग के सबसे भारी बल्लेबाजों में से एक था. इतने भारी बल्ले से इतना जोरदार छक्का जड़ा कि गेंद लॉर्ड्स पैवेलियन की छत को पार कर गई और वहां से उछलकर ड्रेसिंग रूम अटेंडेंट फिलिप नीद के बगीचे में जा गिरी.

कितने मीटर का था छक्का

उस दौर में हॉक आई या GPS जैसी तकनीक नहीं थी, जिसके चलते इस छक्के की सटीक दूरी का पता नहीं लग सका है. लेकिन पवेलियन की ऊंचाई और दूरी के हिसाब से रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इस छक्के की दूरी लगभग 164 मीटर के आस-पास थी. ट्रॉट मेलबर्न में 6 फरवरी 1873 को जन्मे थे और क्रिकेट में एक ऑलराउंडर के रूप में पहचान बनाई थी. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में महज 5 टेस्ट खेले. वह इंजरी और वजन के चलते क्रिकेट से धीरे-धीरे दर होते गए. साल 2000 के बाद सबसे लंबा छक्का पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज शाहिद अफरीदी के नाम है जिन्होंने 153 मीटर का छक्का जमाया था.