गजब रिकॉर्ड: डेब्यू पर तिहरा शतक... बिहार के लाल ने किया ये कमाल, भारतीय क्रिकेट का बेताज है ये बादशाह
गजब रिकॉर्ड: डेब्यू पर तिहरा शतक... बिहार के लाल ने किया ये कमाल, भारतीय क्रिकेट का बेताज है ये बादशाह

Unique Cricket Record: क्रिकेट के खेल में हर बल्लेबाज अपने डेब्यू को यादगार बनाने के सपने देखता है. कुछ दबाव के चलते फुस्स हो जाते हैं तो कुछ शतक से इसे यादगार बनाते हैं. लेकिन हम आपको ऐसे डेब्यू की कहानी बताने जा रहे हैं जब एक ऑलराउंडर ने शतक नहीं बल्कि तिहरा शतक जमाकर डेब्यू में ही इतिहास रच दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:28 PM IST
गजब रिकॉर्ड: डेब्यू पर तिहरा शतक... बिहार के लाल ने किया ये कमाल, भारतीय क्रिकेट का बेताज है ये बादशाह

Unique Cricket Record: क्रिकेट के खेल में हर बल्लेबाज अपने डेब्यू को यादगार बनाने के सपने देखता है. कुछ दबाव के चलते फुस्स हो जाते हैं तो कुछ शतक से इसे यादगार बनाते हैं. लेकिन हम आपको ऐसे डेब्यू की कहानी बताने जा रहे हैं जब एक ऑलराउंडर ने शतक नहीं बल्कि तिहरा शतक जमाकर डेब्यू में ही इतिहास रच दिया. बिहार के लाल ने ये कारनामा कर दिखाया था और दुनिया में नंबर-1 बन गया. ये खिलाड़ी दुनिया में इकलौता है जिसने डेब्यू पर तिहरा शतक जमााया है. 

दोहरे शतक वालों की लिस्ट लंबी

दरअसल, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रिकॉर्ड की, जिसमें डेब्यू मैच में दोहरा शतक जमाने वाले कई नाम देखने को मिल जाएंगे. लेकिन डेब्यू पर तिहरा शतक जड़ने वाला इकलौता बल्लेबाज नजर आएगा. साल 2022 तक फर्स्ट क्लास डेब्यू में टॉप स्कोर 267 नाबाद था, लेकिन साल 2021-22 रणजी ट्रॉफी सीजन में एक ऐसा अनजान नाम चर्चा में आया जो दुनिया में नंबर-1 बन गया. 

कौन है ये बल्लेबाज? 

साल 2021-22 में बिहार और मिजोरम की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरीं. बिहार की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 71 के स्कोर पर अपने तीन बल्लेबाजों को खो दिया था. लेकिन 5वें नंबर पर उतरे ऑलराउंडर ने बल्ले से हल्ला मचा डाला. इस बल्लेबाज ने मिजोरम के गेंदबाजों को विकेट की भीख मांगने पर मजबूर किया. डेब्यू में ही इस बल्लेबाज ने 341 रन की पारी खेलकर इतिहास कायम किया. 

टीम इंडिया से आज तक नहीं है बुलावा

ये बल्लेबाज शाकिबुल गनी हैं जिन्होंने 341 रन फर्स्ट क्लास डेब्यू में बनाकर इतिहास रचा था. अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने टेस्ट या फर्स्ट क्लास डेब्यू में इतने रनों का आंकड़ा छुआ नहीं है. शाकिबुल ने फिलहाल फर्स्ट क्लास में 23 मैच ही खेले हैं जिसमें उनके नाम 15 विकेट और 1814 रन दर्ज हैं. पिछले कुछ मैचों में शाकिबुल का प्रदर्शन फर्स्ट क्लास में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. अब देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें टीम इंडिया से बुलावा आता है या नहीं. 

;