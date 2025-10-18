Advertisement
झारखंड के लाल ने काटा गदर, रहम की भीख मांगते नजर आए बल्लेबाज, रणजी ट्रॉफी में मचा दिया बवंडर

Tamil Nadu vs Jharkhand: रणजी ट्रॉफी का नया सीजन शुरू हो गया है और सभी टीमों ने अपना-अपना पहला मुकाबला खेला है. सभी टीमों के पहले मैच में एक से बढ़कर एक प्रदर्शन देखने को मिले हैं. ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड की टीम ने तमिलनाडु जैसी मजबूत टीम को पारी और 114 रनों से हरा दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:53 PM IST
Tamil Nadu vs Jharkhand: रणजी ट्रॉफी का नया सीजन शुरू हो गया है और सभी टीमों ने अपना-अपना पहला मुकाबला खेला है. सभी टीमों के पहले मैच में एक से बढ़कर एक प्रदर्शन देखने को मिले हैं. ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड की टीम ने तमिलनाडु जैसी मजबूत टीम को पारी और 114 रनों से हरा दिया. ईशान के शतक के अलावा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जतिन पांडे ने कहर बरपा दिया. उन्होंने अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में ही तबाही मचा दी.

ईशान किशन का जोरदार शतक

झारखंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. उसने 419 रनों का पहाड़ स्कोर पहली पारी में खड़ा किया. ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 173 रनों की पारी खेली. उन्होंने 247 गेंदों का सामना किया और तमिलनाडु के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. अपनी पारी के दौरान ईशान ने 15 चौके और 6 छक्के लगाए. उनके अलावा आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए साहिल राज ने 183 गेंदों पर 77 रन बनाए. इस दौरान 7 चौके और 2 छक्के उड़ाए. गुरजपनीत सिंह ने 4 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: क्या ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर-1 बनेगा पाकिस्तान? WTC पॉइंट्स टेबल में मचा जबरदस्त घमासान

जतिन पांडे ने बरपाया कहर

तमिलनाडु के बल्लेबाजों ने इसके बाद शर्मनाक प्रदर्शन किया और पूरी टीम 93 रनों पर सिमट गई. कप्तान नारायण जगदीशन सिंह 3 रन ही बना पाए. आरआस अंबरीश ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए. झारखंड के लिए जतिन पांडे ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. उन्होंने 14.4 ओवरों में सिर्फ 35 रन दिए. जतिन ने फर्स्ट क्लास करियर की पहली पारी में ही 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया. उन्होंने जगदीशन, प्रदोष पॉल (9 रन), आंद्रे सिद्धार्थ (2), हेमचुदेसन जे (14) और गुरजपनीत (12) को आउट किया.

ये भी पढ़ें: ​49 चौके और 1 छक्का... भारत के खूंखार बल्लेबाज ने खूंटा गाड़कर ठोक दिए 443 रन, बेबसी में तड़पते रहे गेंदबाज

बुरी तरह हार गई तमिलनाडु की टीम

पहली पारी में झारखंड को 326 रनों की विशाल बढ़त मिल गई. उसने तमिलनाडु को फॉलोऑन खेलने के लिए कहा. भारी लीड के दबाव में जगदीशन की टीम दूसरी पारी में कुछ देर तक लड़ी, लेकिन हार को नहीं टाल पाई. तमिलनाडु की पूरी पारी 212 रनों पर सिमट गई. इस तरह झारखंड ने इस मैच को पारी और 114 रनों से जीत लिया. तमिलनाडु के लिए दूसरी पारी में आंद्रे सिद्धार्थ ने 80 रनों की पारी खेलकर कुछ देर संघर्ष किया. दूसरी पारी में ऋषभ राज ने 4 और अनुकूल रॉय ने 3 विकेट विकेट लिए. साहिल राज को 2 सफलता मिली और जतिन पांडे विकेट नहीं ले पाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

