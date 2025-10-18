झारखंड के लाल ने काटा गदर, रहम की भीख मांगते नजर आए बल्लेबाज, रणजी ट्रॉफी में मचा दिया बवंडर

Tamil Nadu vs Jharkhand: रणजी ट्रॉफी का नया सीजन शुरू हो गया है और सभी टीमों ने अपना-अपना पहला मुकाबला खेला है. सभी टीमों के पहले मैच में एक से बढ़कर एक प्रदर्शन देखने को मिले हैं. ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड की टीम ने तमिलनाडु जैसी मजबूत टीम को पारी और 114 रनों से हरा दिया.
ईशान किशन का जोरदार शतक
झारखंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. उसने 419 रनों का पहाड़ स्कोर पहली पारी में खड़ा किया. ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 173 रनों की पारी खेली. उन्होंने 247 गेंदों का सामना किया और तमिलनाडु के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. अपनी पारी के दौरान ईशान ने 15 चौके और 6 छक्के लगाए. उनके अलावा आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए साहिल राज ने 183 गेंदों पर 77 रन बनाए. इस दौरान 7 चौके और 2 छक्के उड़ाए. गुरजपनीत सिंह ने 4 विकेट लिए.
जतिन पांडे ने बरपाया कहर
तमिलनाडु के बल्लेबाजों ने इसके बाद शर्मनाक प्रदर्शन किया और पूरी टीम 93 रनों पर सिमट गई. कप्तान नारायण जगदीशन सिंह 3 रन ही बना पाए. आरआस अंबरीश ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए. झारखंड के लिए जतिन पांडे ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. उन्होंने 14.4 ओवरों में सिर्फ 35 रन दिए. जतिन ने फर्स्ट क्लास करियर की पहली पारी में ही 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया. उन्होंने जगदीशन, प्रदोष पॉल (9 रन), आंद्रे सिद्धार्थ (2), हेमचुदेसन जे (14) और गुरजपनीत (12) को आउट किया.
बुरी तरह हार गई तमिलनाडु की टीम
पहली पारी में झारखंड को 326 रनों की विशाल बढ़त मिल गई. उसने तमिलनाडु को फॉलोऑन खेलने के लिए कहा. भारी लीड के दबाव में जगदीशन की टीम दूसरी पारी में कुछ देर तक लड़ी, लेकिन हार को नहीं टाल पाई. तमिलनाडु की पूरी पारी 212 रनों पर सिमट गई. इस तरह झारखंड ने इस मैच को पारी और 114 रनों से जीत लिया. तमिलनाडु के लिए दूसरी पारी में आंद्रे सिद्धार्थ ने 80 रनों की पारी खेलकर कुछ देर संघर्ष किया. दूसरी पारी में ऋषभ राज ने 4 और अनुकूल रॉय ने 3 विकेट विकेट लिए. साहिल राज को 2 सफलता मिली और जतिन पांडे विकेट नहीं ले पाए.