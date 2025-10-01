Advertisement
trendingNow12943709
Hindi Newsक्रिकेट

199 शतक.. 61000 रन, क्रिकेट इतिहास का वो महान बल्लेबाज, जो निकला सचिन-ब्रैडमैन का भी 'उस्ताद'

Unique Cricket Records: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 100 बार सैकड़ा जड़ा. लेकिन क्रिकेट इतिहास में ऐसा भी बल्लेबाज आया, जिसने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और कुछ ऐसे रिकॉर्ड बना दिए, जिसके लिए असंभव शब्द बिल्कुल फिट बैठता है. सचिन और ब्रैडमैन जैसे सर्वकालिक महान बल्लेबाजों के आंकड़े भी इस दिग्गज के आगे फीके हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

199 शतक.. 61000 रन, क्रिकेट इतिहास का वो महान बल्लेबाज, जो निकला सचिन-ब्रैडमैन का भी 'उस्ताद'

199 Centuries hitting batsmen: 199 शतक.. 273 फिफ्टी.. 61000 रन... ये आंकड़े देख आप कह सकते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रन से लेकर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड तो महान सचिन तेंदुलकर के नाम है. लेकिन बता दें क्रिकेट इतिहास में ऐसा भी बल्लेबाज आया, जिसने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और कुछ ऐसे रिकॉर्ड बना दिए, जिसके लिए असंभव शब्द बिल्कुल फिट बैठता है. सचिन और ब्रैडमैन जैसे सर्वकालिक महान बल्लेबाजों के आंकड़े भी इस दिग्गज के आगे फीके हैं. दरअसल, यह बल्लेबाज इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला और 1905 से 1934 के बीच तक के करियर में अपनी बैटिंग का लोहा मनवाया.

199 शतकों का अविश्वसनीय रिकॉर्ड

दरअसल, 199 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के जैक हॉब्स के नाम है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह महान आंकड़ा हासिल किया. 1882 में जन्मे इस इंग्लिश क्रिकेटर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई. 1905 में हॉब्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा और करीब 29 साल लंबे करियर में धुआंधार बैटिंग करते हुए 61760 रन और 199 शतक ठोके. उनके यह आंकड़े 834 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर बने. हॉब्स का फर्स्ट क्लास औसत 50 से ऊपर का रहा. बताते चलें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और शतक इसी दिग्गज के नाम हैं. उनका यह रिकॉर्ड शायद ही कभी कोई तोड़ पाए. हॉब्स का इंटरनेशनल करियर भी काफी लंबा रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

23 साल का इंटरनेशनल करियर

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एंट्री करने के तीन साल बाद ही हॉब्स को इंग्लैंड की नेशनल टीम से बुलावा आ गया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1908 में मेलबर्न टेस्ट मैच से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की. 23 साल लंबे करियर में जैक हॉब्स ने 61 टेस्ट खेले और 5410 रन बनाए. उन्होंने 28 अर्धशतक और 15 शतक भी बनाए. 211 रन उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट स्कोर रहा. 1930 में इस दिग्गज ने अपना विदाई मैच खेला. इसके 33 साल बाद यानी 1963 में दिग्गज का निधन हुआ.

सचिन-ब्रैडमैन के आंकड़े भी फीके

जैक हॉब्स के सामने डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर के फर्स्ट क्लास आंकड़े फीके ही लगते हैं. ब्रैडमैन का फर्स्ट क्लास करियर अपने 234 मैचों का रहा, जिसमें उन्होंने 28067 रन बनाए. 452 रन के बेस्ट स्कोर के साथ ब्रैडमैन ने 117 शतक और 69 अर्धशतक भी जमाए. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 310 फर्स्ट क्लास मैचों में 25396 रन जोड़े. इस दौरान उनके बल्ले से 81 शतक और 116 अर्धशतक भी निकले.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Jack Hobbs

Trending news

बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
;