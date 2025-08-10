कभी सिर पर था ताज, अब करियर पर गिरेगी गाज... 2 साल से बदनसीबी का शिकार, फैंस बोले - अब क्या करके मानेगा यार...
Advertisement
trendingNow12875350
Hindi Newsक्रिकेट

कभी सिर पर था ताज, अब करियर पर गिरेगी गाज... 2 साल से बदनसीबी का शिकार, फैंस बोले - अब क्या करके मानेगा यार...

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का क्रिकेट में खराब दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बाबर आजम त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में खाता भी नहीं खोल सके और तीन गेंद खेलकर आउट हो गए. उन्हें जेडन सील्स ने अपना शिकार बनाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी सिर पर था ताज, अब करियर पर गिरेगी गाज... 2 साल से बदनसीबी का शिकार, फैंस बोले - अब क्या करके मानेगा यार...

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम का बल्ले से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक समय पर वनडे फॉर्मेट के नंबर-1 बल्लेबाज रहे बाबर के बल्ले से पिछले दो साल से एक शतक तक नहीं निकला है. वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज के दूसरे वनडे में एक बार फिर वह फ्लॉप साबित हुए. ब्रायन लारा स्टेडियम में हुए इस वनडे में बाबर आजम खाता भी नहीं खोल पाए और सिर्फ तीन गेंदें खेलकर जेडन सील्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. बाबर डक का शिकार हुए तो सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें ट्रोल कर दिया. सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

खाता भी नहीं खोल पाए बाबर आजम

मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने उतरी. पारी के 9वें ओवर में जेडन सील्स ने बाबर को एक फुल-बॉल गेंद फेंकी, जो पड़कर देरी से स्विंग हुई और स्टंप्स से टकरा गई. इसके साथ ही बाबर सिर झुकाए और निराश होकर वापस लौट गए. उनकी यह पारी सिर्फ तीन गेंदों की रही, जिसमें वह बिना स्कोर किए चलते बने. पिछली 31 वनडे पारियों में ऐसा पहली बार हुआ, जब बार का खाता नहीं खुला. इस डक के बाद बाबर को सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. 

ये भी पढ़ें: W, W, W, W... इंटरनेशनल क्रिकेट की नई सनसनी बना ये तूफानी बॉलर, 19 की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

2 साल से नहीं बनाया शतक

बता दें कि बाबर आजम के बल्ले से आखिरी वनडे शतक 2023 में नेपाल के खिलाफ आया था, जहां उन्होंने 151 रन की पारी खेली थी. इसके बाद से अब तक लगभग दो साल हो चुके हैं, लेकिन वह सैकड़ा नहीं जमा पाए हैं. मौजूदा सीरीज में फैंस को उनसे उम्मीद थी कि वह बड़े स्कोर बनाएंगे, लेकिन पहले मैच में 47 रन पर आउट होने के बाद इस बल्लेबाज ने दूसरे मैच में भी अपने प्रदर्शन से निराश ही किया. बाबर एक समय पर इस फॉर्मेट के नंबर-1 बल्लेबाज रहे हैं. सोशल मीडिया पर तमाम फैंस को हमदर्दी दिखाते हुए यह भी कह रहे हैं, 'बाबर अब क्या करके मानोगे.'

ये भी पढ़ें: ज्यादा दिन का मेहमान नहीं धोनी का महारिकॉर्ड... ध्वस्त करने की दहलीज पर ये 'बेहरम' बल्लेबाज, दुनिया में गूंजेगा नाम!

फैंस ने जमकर किया ट्रोल

fallback

करियर पर गिरेगी गाज?

30 साल के बाबर आजम का यह लगातार खराब फॉर्म उनके करियर को संकट में डाल रहा है. वह पाकिस्तान के मैच विनर्स में से एक हैं, लेकिन उनके बल्ले से रन निकलना शुरू नहीं हुआ तो सेलेक्टर्स बड़े फैसले ले सकते हैं. उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो 132 मैचों में बाबर ने 6282 रन बनाए हैं. बाबर के बल्ले से इस फॉर्मेट में 19 शतक और 37 अर्धशतक भी निकले हैं. उनका वनडे में 55 का औसत है. 

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Babar AzamPak vs WI

Trending news

120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
Mohan Bhagwat statement
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
;