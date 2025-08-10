कभी सिर पर था ताज, अब करियर पर गिरेगी गाज... 2 साल से बदनसीबी का शिकार, फैंस बोले - अब क्या करके मानेगा यार...

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम का बल्ले से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक समय पर वनडे फॉर्मेट के नंबर-1 बल्लेबाज रहे बाबर के बल्ले से पिछले दो साल से एक शतक तक नहीं निकला है. वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज के दूसरे वनडे में एक बार फिर वह फ्लॉप साबित हुए. ब्रायन लारा स्टेडियम में हुए इस वनडे में बाबर आजम खाता भी नहीं खोल पाए और सिर्फ तीन गेंदें खेलकर जेडन सील्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. बाबर डक का शिकार हुए तो सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें ट्रोल कर दिया. सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

खाता भी नहीं खोल पाए बाबर आजम

मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने उतरी. पारी के 9वें ओवर में जेडन सील्स ने बाबर को एक फुल-बॉल गेंद फेंकी, जो पड़कर देरी से स्विंग हुई और स्टंप्स से टकरा गई. इसके साथ ही बाबर सिर झुकाए और निराश होकर वापस लौट गए. उनकी यह पारी सिर्फ तीन गेंदों की रही, जिसमें वह बिना स्कोर किए चलते बने. पिछली 31 वनडे पारियों में ऐसा पहली बार हुआ, जब बार का खाता नहीं खुला. इस डक के बाद बाबर को सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें जमकर ट्रोल किया गया.

2 साल से नहीं बनाया शतक

बता दें कि बाबर आजम के बल्ले से आखिरी वनडे शतक 2023 में नेपाल के खिलाफ आया था, जहां उन्होंने 151 रन की पारी खेली थी. इसके बाद से अब तक लगभग दो साल हो चुके हैं, लेकिन वह सैकड़ा नहीं जमा पाए हैं. मौजूदा सीरीज में फैंस को उनसे उम्मीद थी कि वह बड़े स्कोर बनाएंगे, लेकिन पहले मैच में 47 रन पर आउट होने के बाद इस बल्लेबाज ने दूसरे मैच में भी अपने प्रदर्शन से निराश ही किया. बाबर एक समय पर इस फॉर्मेट के नंबर-1 बल्लेबाज रहे हैं. सोशल मीडिया पर तमाम फैंस को हमदर्दी दिखाते हुए यह भी कह रहे हैं, 'बाबर अब क्या करके मानोगे.'

फैंस ने जमकर किया ट्रोल

करियर पर गिरेगी गाज?

30 साल के बाबर आजम का यह लगातार खराब फॉर्म उनके करियर को संकट में डाल रहा है. वह पाकिस्तान के मैच विनर्स में से एक हैं, लेकिन उनके बल्ले से रन निकलना शुरू नहीं हुआ तो सेलेक्टर्स बड़े फैसले ले सकते हैं. उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो 132 मैचों में बाबर ने 6282 रन बनाए हैं. बाबर के बल्ले से इस फॉर्मेट में 19 शतक और 37 अर्धशतक भी निकले हैं. उनका वनडे में 55 का औसत है.