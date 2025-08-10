बहुत बदनसीब: इस बल्लेबाज ने 10 साल में खेले सिर्फ 58 इंटरनेशनल मैच, BCCI के फैसले पर उठे सवाल

Team India: भारत का एक बदनसीब क्रिकेटर ऐसा है जिसने 10 साल में सिर्फ 58 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 10 साल में इस क्रिकेटर को कई बार टीम इंडिया से अंदर और बाहर होना पड़ा है. ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई की सेलेक्शन कमिटी पर कई गंभीर सवाल भी उठते हैं. किसी भी क्रिकेटर के लिए टीम इंडिया से बाहर होना बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि इसके बाद दोबारा भारतीय टीम में वापसी करना बहुत मुश्किल होता है. एक से बढ़कर एक टैलेंटेड खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण भारतीय टीम के सेलेक्शन में तगड़ा कम्पटीशन देखने को मिलता है.

साल 2015 में किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज

संजू सैमसन ने 19 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. संजू सैमसन T20I मैचों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी हैं. जब राहुल द्रविड़ आईपीएल-7 में राजस्थान रॉयल्स के मेंटॉर थे, तब उन्होंने संजू सैमसन के टैलेंट की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि वह निकट भविष्य में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेगा. आईपीएल में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण संजू सैमसन को साल 2015 में जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुना गया था.

10 साल में खेले सिर्फ 58 इंटरनेशनल मैच

संजू सैमसन ने टीम इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू साल 2015 में किया था और तब से लेकर अभी तक उन्होंने 10 साल में महज 58 इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि संजू सैमसन को महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, केएल राहुल और ईशान किशन जैसे माहिर विकेटकीपर्स की मौजूदगी के कारण भारत की वनडे और टी20 टीम में खुलकर मौके ही नहीं मिले. वैसे संजू सैमसन विस्फोटक बल्लेबाज, बेहतरीन विकेटकीपर होने के अलावा फील्डिंग में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं.

करियर को मिल गई संजीवनी

गौतम गंभीर ने हेड कोच बनने के बाद हालांकि संजू सैमसन की जिंदगी ही बदल दी. गौतम गंभीर ने हेड कोच बनने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भारत की टी20 टीम में लगातार मौके देने शुरू कर दिए. गौतम गंभीर के फैसले का असर भी देखने को मिला. संजू सैमसन ने 42 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 861 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. संजू सैमसन ने इसके अलावा 16 वनडे मैचों में 56.67 की बेहतरीन औसत से 510 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है.

एशिया कप 2025 में खेलने के दावेदार

संजू सैमसन का जन्म 11 नवंबर 1994 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था. संजू सैमसन दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं और वह शातिर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं. संजू सैमसन घरेलू मैचों में केरल के लिए खेलते हैं. संजू सैमसन 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. संजू सैमसन 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए चयन की दौड़ में शामिल हैं. संजू सैमसन ने खुद भी स्वीकारा कि वह टी20 फॉर्मेट में डेब्यू के बाद से बार-बार टीम से अंदर-बाहर होने के चलते निराश थे, लेकिन गंभीर और सूर्यकुमार के आने के बाद उनके लिए चीजें बेहतर हुईं.