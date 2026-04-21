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Hindi Newsक्रिकेट10,000+ रन और 175 विकेट... इस गुमनाम क्रिकेटर की क्रूर किस्मत, IPL में 5 साल बेंच पर बैठा बदनसीब ऑलराउंडर

10,000+ रन और 175 विकेट... इस 'गुमनाम' क्रिकेटर की क्रूर किस्मत, IPL में 5 साल बेंच पर बैठा बदनसीब ऑलराउंडर

आईपीएल एक ऐसी लीग हैं जहां रातों-रात खिलाड़ियों की किस्मत चमक उठती है. कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जीरो से हीरो बन गए और आईपीएल के दम पर ही उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई. लेकिन कुछ प्लेयर्स की किस्मत ऐसी क्रूर होती है कि आईपीएल की दहलीज से लौट जाते हैं. हम ऐसे ही एक गुमनाम खिलाड़ी से आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:44 AM IST
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CSK (BCCI)
CSK (BCCI)

आईपीएल दुनिया की बेशुमार लीगों में से एक है. इस लीग में रातों-रात खिलाड़ियों की किस्मत चमक उठती है. कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जीरो से हीरो बन गए और आईपीएल के दम पर ही उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई. लेकिन कुछ प्लेयर्स की किस्मत ऐसी क्रूर होती है कि आईपीएल की दहलीज से लौट जाते हैं. हम ऐसे ही एक गुमनाम खिलाड़ी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं. किस्मत ने ऐसा दगा दिया कि आईपीएल तक पहुंचने का इस खिलाड़ी का सपना पूरा हुआ, लेकिन 5 साल तक बेंच ही गर्म करता रह गया.

बनाए 10,000+ रन

हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, वो बल्ले और गेंद दोनों से गदर काटता था. इस खिलाड़ी के नाम घरेलू क्रिकेट (फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20) में 10,000+ रन दर्ज हैं और 175 विकेट झटके हैं. ये खिलाड़ी 3 साल तक सीएसके टीम का हिस्सा रहा और दो साल पुणे सुपरजायंट्स में समय बिताया लेकिन आईपीएल जैसी लीग में मैदान पर उतरने का मौका ही नहीं मिला.

अंडर-19 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ सफर

हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं वो बाबा अपराजित हैं, जिन्होंने साल 2012 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान खींचा था. उन्मुक्त चंद की कप्तानी वाली टीम उस दौरान चैंपियन बनी थी. उस समय उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा था. उनकी ऑलराउंडर काबिलियत को देखते हुए आईपीएल की टीमों ने उन पर भरोसा जताया. लेकिन किसे पता था कि यह भरोसा सिर्फ बेंच तक ही सीमित रह जाएगा.

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घरेलू क्रिकेट में सक्रिय

बाबा अपराजित के नाम एक ऐसा अनोखा और शायद थोड़ा दुखद रिकॉर्ड है. वह बिना खेले ही IPL चैंपियन रहे. वह उस टीम का हिस्सा थे जब सीएसके ने खिताबी जीत दर्ज की. 5 साल बेंच पर रहने के बाद अब आईपीएल की चकाचौंध से वह अब दूर हो चुके हैं. उनकी कहानी उन सभी युवा क्रिकेटरों के लिए एक सीख है कि टैलेंट होने के बावजूद कभी-कभी समय और परिस्थिति आपके साथ नहीं होती.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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