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T20I में 99 रनों पर OUT होने वाला पहला क्रिकेटर...1 रन से टूटा था इस बदनसीब खिलाड़ी का सपना

Cricket History: क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक यादगार उपलब्धि होती है. लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे बदनसीब खिलाड़ी भी रहे हैं, जिनका सपना शतक के बिल्कुल करीब पहुंचकर सिर्फ 1 रन से टूट गया. आइए जानते हैं सबसे पहले ऐसा किसके साथ हुआ था.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:36 AM IST
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T20I में 99 रनों पर OUT होने वाला पहला क्रिकेटर...1 रन से टूटा था इस बदनसीब खिलाड़ी का सपना

Alex Hales: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी बात होती है. 120 बॉल वाले इस फॉर्मेट में शतक तक पहुंचने में किसी भी बल्लेबाज को खूब मेहनत लगती है, लेकिन जरा सोचिए, कोई खिलाड़ी 99 रनों पर आकर आउट हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी? ये दर्द अब तक 4 बल्लेबाज झेल चुके हैं. हम आपके लिए उस बदनसीब बल्लेबाज के बारे में बता रहे हैं, जिसे सबसे पहले 99 रनों पर आउट होने का गम मिला था.

टी20 इंटरनेशनल (T20I) के इतिहास में 99 के फेर में फंसकर आउट होने वाले खिलाड़ियों की इस लिस्ट में पहला नाम किसी और का नहीं, बल्कि इंग्लैंड के तूफानी ओपनर रहे एलेक्स हेल्स का है. इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज हेल्स दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर हैं, जो टी20 इंटरनेशनल में 99 रन पर आउट हुए थे. आज से 14 साल पहले यानी 2012 में उनके साथ यह हादसा हुआ था.

हेल्स के साथ 2012 में हुआ था ये हादसा

बात 24 जून 2012 की है. नॉटिंघम में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच चल रहा था. वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 172 रन बोर्ड पर लगाए थे. क्रिस गेल ने 54 बॉल पर 70 रन बनाए थे और आखिर में ड्वेन ब्रावो ने 36 बॉल पर 54 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी और इंग्लैंड को 173 रनों का टारगेट दिया था.

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173 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने 10 रनों पर पहला विकेट खो दिया था. हेल्स के साथ ओपन करने आए क्रेग कीसवेटर का खाता नहीं खुला था, लेकिन इसके बाद हेल्स ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 68 गेंदों का सामना किया और 6 चौकों व 4 छक्कों की मदद से 99 रन बनाए. जब वह अपने शतक से महज 1 रन दूर थे, तभी रवि रामपॉल की एक सटीक गेंद पर वह बोल्ड हो गए और उनका सपना अधूरा रह गया. इस तरह वह T20I में 99 रनों पर आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने.

T20I में 99 रनों पर आउट होने वाले अन्य बल्लेबाज

एलेक्स हेल्स के इस दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड के ठीक 6 साल बाद यानी 2022 में डेनमार्क के हमीद शाह के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था. उन्होंने भी 68 गेंदों में 99 रन बनाए और अपनी पारी में हेल्स के बराबर (6 चौके और 4 छक्के) ही लगाए थे. इस लिस्ट में तीसरा नाम सऊदी अरब के अब्दुल वहीद का जुड़ा, जो साल 2024 में कंबोडिया के खिलाफ 58 गेंदों में 99 रन पर आउट हुए थे. इसके बाद नीदरलैंड के स्कॉट एडवर्ड्स ओमान के खिलाफ 99 रनों पर आउट हुए थे.

एलेक्स हेल्स का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

एलेक्स हेल्स इंग्लैंड के तूफानी ओपनर रहे हैं. उन्होंने 75 इंटरनेशनल टी20 मैचों में 24.67 की औसत से कुल 2074 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 69 छक्के और 276 चौके भी लगाए. 2011 से लेकर 2022 तक वह नेशनल टीम का हिस्सा रहे. इंग्लिश टीम के लिए 11 टेस्ट में 537 रन बना चुके हैं, जबकि वनडे के 70 मैचों में कुल 2419 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: Explained: IPL 2026 की 'छुपारुस्तम' टीम... लगातार 5 मैच जीतकर उड़ा दी PBKS और RCB की नींद! पॉइंट्स टेबल में मची खलबली

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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