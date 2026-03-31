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Hindi Newsक्रिकेटTeam India का बदनसीब खिलाड़ी... तिहरा शतक ठोक रातों-रात बना था स्टार.... 8 साल बाद हुई वापसी तो खो चुका था धार, फिर दोबारा भुला दिया गया

Team India का बदनसीब खिलाड़ी... तिहरा शतक ठोक रातों-रात बना था स्टार.... 8 साल बाद हुई वापसी तो खो चुका था धार, फिर दोबारा भुला दिया गया

Karun Nair Stepped away from limelight: भारत के लिए तिहरा शतक लगा चुका ये खिलाड़ी आज 34 साल का हो गया है. अगर अगले 1-2 साल में उसे भारतीय टीम में मौका नहीं मिला, तो फिर उसका करियर एक तरह से खत्म हो जाएगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:15 AM IST
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इंग्लैंड दौरे पर एक टेस्ट मुकाबले में आउट होने के बाद करुण नायर की तस्वीर- फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
इंग्लैंड दौरे पर एक टेस्ट मुकाबले में आउट होने के बाद करुण नायर की तस्वीर- फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

Karun Nair Stepped away from limelight: भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं, जो रातों-रात हीरो बने और फिर गुमनामी में खो गए. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि टीम इंडिया में जगह बनाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा उसे बरकरार रखना है. ऐसा ही कुछ हुआ है उस खिलाड़ी के साथ, जिसने भारतीय टीम के लिए अपनी डेब्यू सीरीज में ही तिहरा शतक ठोक सबका दिल जीत लिया था, लेकिन चंद मैचों के बाद उसे टीम से बाहर होना पड़ा. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी से ऐसा मुंह मोड़ा कि उसे वापसी करने में 8 साल लग गए. जैसे-तैसे उसने दोबारा टीम इंडिया में जगह बनाई, लेकिन फिर 4 मैचों के बाद ही उसकी छुट्टी कर दी गई.

जिस बदनसीब खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस खिलाड़ी के बारे में क्रिकेट गलियारों में एक ही चर्चा होती है कि पहली बार तो उसे इग्नोर किया गया था, लेकिन दूसरी बार उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी. ये कोई और नहीं बल्कि करुण नायर हैं, जो इन दिनों आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए जलवा दिखाने वाले हैं.

कर्नाटक के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले करुण के लिए साल 2016 बेहद खास था. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और उस सीरीज के 5वें मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की थी. उनकी बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे. उन्होंने तिहरा शतक ठोका, तो लगा कि टीम इंडिया को अपना अगला 'रन-मशीन' मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया था.

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381 गेंदों में नाबाद 303 रन बनाए थे

दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में करुण ने सिर्फ 381 गेंदों में नाबाद 303 रन बनाए, जिसमें 32 चौके और 4 छक्के शामिल थे. वो मैच टीम इंडिया ने 75 रनों से जीता था. वो वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के लिए टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तिहरा शतक लगाने के बावजूद करुण नायर की बदनसीबी का आलम यह था कि अगले ही टेस्ट मैच में (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि नियमित बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की वापसी हो गई थी.
इसके बाद उन्हें कुछ छिटपुट मौके मिले, लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाए और सिर्फ 6 टेस्ट मैचों के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

वापसी के बाद नहीं दिखी वो धार

करुण नायर ने हार नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के चलते एक बार फिर टीम इंडिया में एंट्री मारी, लेकिन उनमें वो बात नहीं दिखी, जो 2017 में नजर आई थी. शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर हुई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में करुण को 4 मौके मिले, लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप रहे. उन्होंने 25.62 की औसत से सिर्फ 205 रन बनाए थे, जिसमें एकमात्र फिफ्टी शामिल थी.

क्या सच मुच भुला दिए गए हैं करुण नायर?

इंग्लैंड दौरे पर मिले 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में करुण ने फैंस और सेलेक्टर्स दोनों को निराश किया था. वो फॉर्म से जूझते नजर आए थे. इसके बाद टीम इंडिया ने अपने घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जिससे करुण को ड्रॉप कर दिया गया. इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर रखकर एक तरह से भुला दिया गया.

इस दौर में जहां एक-एक पोजीशन के लिए 4-4 दावेदार हैं, वहां मिले मौके करुण भुना नहीं पाए. इसलिए फैंस ने भी मान लिया कि शायद अब करुण को दोबारा टीम इंडिया में वापसी नहीं होगी, लेकिन यह तय करेंगे करुण नायर, क्योंकि मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है. वो घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाकर एक बार फिर टीम में वापसी की पूरी कोशिश जरूर करेंगे.

करुण नायर का क्रिकेट करियर कैसा है?

करुण नायर ने 2016 में पहली बार भारतीय टीम की जर्सी पहनी थी. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हुई घरेलू सीरीज में मौका मिला था. उन्होंने उस सीरीज के तीसरे टेस्ट में मोहाली के मैदान पर भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला था. उसी सीरीज के 5वें मुकाबले में करुण ने तिहरा शतक ठोका था. फिर उसी साल टीम इंडिया से बाहर हुए और 8 साल बाद 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ फिर मौका मिला. वो आखिरी बार टीम इंडिया के लिए 31 जुलाई 2025 को लॉर्ड्स के मैदान पर उतरे थे. यह टेस्ट सीरीज का आखिरी यानी 5वां मैच था. उन्होंने 10 टेस्ट में 41.35 की औसत से कुल 579 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और एक फिफ्टी शामिल है.

ये भी पढ़ें:  Unique Cricket Records: इस महान क्रिकेटर ने 1 मैच में अकेले ठोक दिए थे 456 रन, त्राहि-त्राहि करते रहे भारतीय गेंदबाज

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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