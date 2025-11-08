सालों से डेब्यू का इंतजार...अब 2 पारियों में नहीं खुला खाता, कहीं खत्म ना हो जाए इस खिलाड़ी का करियर!

Abhimanyu Easwaran duck in both innings: भारत की टेस्ट टीम में पिछले 1 साल में काफी बदलाव हुए हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन जैसे दिग्गजों को संन्यास के बाद कई खिलाड़ियों को मौका मिला. कुछ नए डेब्यू हुए, जबकि कुछ की वापसी हुई, लेकिन इसी दौरान एक खिलाड़ी ऐसा रहा, जो कई बार टीम में चुना गया, मगर डेब्यू का मौका नहीं मिला. जब ये माना जा रहा था कि अब इस खिलाड़ी का डेब्यू लगभग तय है, तभी उसका बल्ला खामोश हो गया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं घरेलू क्रिकेट में दमदार रिकॉर्ड रखने वाले अभिमन्यु ईश्वरन की. यही वही खलाड़ी हैं, जिन्हें कई बार मौका न मिलने पर बहस होती रही, लेकिन जब साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ मौका मिला तो वो फ्लॉप हो गए. ईश्वरन मैच की दोनों पारियों में खाता तक नहीं खोल सके.

इसी महीने भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होना है. इससे पहले इंडिया A और साउथ अफ्रीका A के बीच अनौपचारिक टेस्ट खेले जा रहे हैं. सीरीज की शुरुआत 30 अक्टूबर से हुई थी, जिसमें ऋषभ पंत कप्तान हैं. पहले मैच में ईश्वरन को मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें टीम में जगह दी गई.

- 0(3) in the first innings.

- 0(3) in the second innings. Add Zee News as a Preferred Source Back-to-back ducks for Abhimanyu Easwaran in the 2nd multi-day match against South Africa A. #AbhimanyuEaswaran #INDvSA #INDAvSAA pic.twitter.com/PRwUhmhLmn — Saabir Zafar (@Saabir_Saabu01) November 7, 2025

दोनों पारियों में खेलीं सिर्फ 3-3 बॉल

ईश्वरन के लिए यह मौकाखुद को साबित करने का था, लेकिन ईश्वरन इसे भुना नहीं पाए. बेंगलुरु में हो रहे मैच में दो दिन के अंदर वे दो बार आउट हो चुके हैं. हैरानी की बात यह है कि दोनों पारियों में उन्होंने सिर्फ 3-3 गेंदें खेलीं और हर बार LBW आउट हुए. साउथ अफ्रीका A के तेज गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया. दोनों पारियों में जीरो पर आउट होने के बाद ये सवाल उठ गया है कि क्या अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में उन्हें सीनियर टीम में मौका मिलेगा या नहीं?

अब तक डेब्यू नहीं हुआ

ये वही ईश्वरन हैं, जो कई बार टीम इंडिया में चुने गए, लेकिन अब तक डेब्यू का इंतजार है. उन्हें पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ले जाया गया था, फिर इंग्लैंड दौरे पर भी टीम के साथ रहे. इसके बाद हाल में हुई वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला था. अब उम्मीद थी कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम में आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही लगातार 2 पारियों में खाता नहीं खोलकर उन्होंने एक तरह से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. अब यह और मुश्किल हो गया है कि चयनकर्ता उन पर भरोसा जताएं, क्योंकि हर बार टीम से बाहर रहने के बाद जब मौका मिला, वे फेल रहे.

इंडिया A में भी असर नहीं दिखा पा रहे

घरेलू क्रिकेट में ईश्वरन का रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन इंडिया A के लिए वह लगातार प्रभावित नहीं कर पाए हैं. पिछले साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 मैचों की 4 पारियों में सिर्फ 36 रन बनाए सके थे. फिर इंग्लैंड दौरे से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 4 पारियों में 11, 80, 8 और 68 रन किए थे. इन लगातार फेल पारियों के बाद ईश्वरन के लिए टीम इंडिया में वापसी और मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि जब भी बड़ा मौका मिलता है, वे उसे भुना नहीं पा रहे.