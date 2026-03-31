गजब रिकॉर्ड: 5 मैच, 451 रन का... CSK में आते ही टूटा सैमसन का 500 रन का सपना, RR में बनाई थी ये बादशाहत

Sanju Samson Shocking Record: संजू सैमसन जब अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में उतरे तो सभी का फोकस उनपर था. लेकिन अपने पहले मैच में सैमसन दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. सीएसके में आते ही उनकी किस्मत ऐसी रूठी की 500 रन का सपना भी टूट गया.
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Sanju Samson: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला. इस मैच में सीएसके को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. सीएसके में इस साल सबसे बड़ा चर्चा का विषय संजू सैमसन थे, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो साबित हुए. उनकी फॉर्म से मैनेजमेंट काफी खुश था, लेकिन पहले ही मैच में सैमसन फुस्स हो गए. 6 रन पर आउट होने के साथ उनका 500 रन का सपना भी टूट गया. 5 साल से चल राजस्थान रॉयल्स में चल रही बादशाहत सीएसके में आते ही खत्म हो चुकी है.
चेन्नई के लिए संजू सैमसन ओपनिंग करने उतरे. उन्हें नांद्रे बर्गर ने ज्यादा देर टिकने नहीं टिकने दिया. महज 6 रन के स्कोर पर सैमसन को बर्गर ने क्लीन बोल्ड कर दिया. 5 साल से ओपनिंग मैच में चलता आ रहा सिलसिला सीएसके की जर्सी पहनते ही खत्म हो गया. पूरी सीएसके की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई, लेकिन जिमी ओवरटन की 43 रन की पारी की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 127 रन टांगे.
संजू सैमसन के नाम 451 रन का गजब रिकॉर्ड है. पिछले 5 सालों से ऐसा नहीं हुआ है, जब ओपनिंग मैच में संजू सैमसन फ्लॉप हुए हों. अगर इस मैच में भी सैमसन फिफ्टी ठोक देते तो ओपनिंग मैच में उनके नाम 451 रन का रिकॉर्ड और भी मजबूत हो जाता. ओपनिंग मैच में उन्होंने पिछले 5 साल से लगातार 50 से ज्यादा रन ठोके हैं. इस दौरान उन्होंने एक 2021 में बतौर ओपनर शतक भी ठोक दिया था.
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सैमसन को सीएसके ने राजस्थान के साथ ट्रेड किया था. लंबी बातचीत के बाद अंत में सीएसके ने सैमसन को लेने के लिए दो खिलाड़ियों को राजस्थान में भेज दिया. रवींद्र जडेजा जो लंबे समय से सीएसके के लिए खेल रहे थे, वह राजस्थान की जर्सी में दिखे जबकि सैम करन को भी राजस्थान को सौंप दिया. अब देखना होगा कि आने वाले मैचों में सैमसन किस अंदाज में नजर आते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीन ताबड़तोंड़ पारियों से उन्होंने टीम इंडिया को खिताबी जीत दिलाई थी.
|साल
|विपक्षी टीम
|रन (गेंदे)
|स्ट्राइक रेट
|विशेष
|2020
|CSK
|74 (32)
|231.25
|9 छक्के जड़े
|2021
|PBKS
|119 (63)
|188.89
|कप्तानी डेब्यू पर शतक
|2022
|SRH
|55 (27)
|203.70
|धुआंधार अर्धशतक
|2023
|SRH
|55 (32)
|171.88
|लगातार दूसरी फिफ्टी
|2024
|LSG
|82 (52)*
|157.69
|नाबाद मैच जिताऊ पारी
|2025
|SRH
|66 (37)
|178.37
|हैदराबाद के खिलाफ फिर चले
|2026
|RR
|6 (7)
|85.71
|किस्मत ने साथ नहीं दिया