सिर्फ Asia Cup या टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी 'Red Flag'? श्रेयस अय्यर अब बने सस्पेंस, लगाना होगा ये फॉर्मूला

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त को किया. एक दिन बीत चुका है लेकिन श्रेयस अय्यर को ड्रॉप होने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब अय्यर को लेकर एक और डरावनी भविष्यवाणी देखने को मिली है. जिसमें अंदाजा लगाया गया कि बीसीसीआई ने न सिर्फ एशिया कप के लिए बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी श्रेयस अय्यर को रेड अलर्ट मिल गया है.

कई दिग्गजों ने उठाए सवाल

श्रेयस अय्यर के सेलेक्शन पर अजीत अगरकर ने बेतुकी सफाई दी, जिसके बाद वह रडार पर आ गए. कई दिग्गजों ने सेलेक्शन पर सवाल उठाए. कभी हरभजन सिंह, कभी श्रीकांत तो कभी अभिषेक नायर ने डंके की चोट पर आलोचना की. अब पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी अपने विचार अय्यर को लेकर अपने विचार साफ कर दिए हैं. उन्होंने समझाया कि कैसे बीसीसीआई ने अय्यर को अलर्ट दिया है.

क्या बोले आकाश चोपड़ा?

अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने कहा, 'श्रेयस अय्यर का टीम में न होना एक बड़ी बात है. श्रेयस अय्यर को और क्या करना होगा? आप जो कर चुके हैं, उससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? आपने आईपीएल सीज़न में 600 से ज़्यादा रन बनाए, टीम को फ़ाइनल तक पहुंचाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन बनाए, रणजी मैच खेले और चैंपियंस ट्रॉफी जीती. एक इंसान के तौर पर आप बस इतना ही कर सकते हैं.'

'अय्यर को लेकर स्पष्टता नहीं है...'

उन्होंने आगे कहा, 'यह एशिया कप टीम है. विश्व कप को इससे मत जोड़िए क्योंकि इसके बाद 15 टी20 मैच हैं. 15 टी20 मैचों में दुनिया बदल जाती है. अगर वह वनडे में रन बनाता रहा, तो देर-सवेर श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा जरूर होगा. मुझे पूरा यकीन है कि श्रेयस अय्यर भारत की टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा ज़रूर होगा. श्रेयस का नाम पाँच रिज़र्व खिलाड़ियों में भी नहीं है और यह आश्चर्यजनक है. यह समझ में आता है कि आप उसे 15 में नहीं रख सकते क्योंकि आप उसे अंतिम एकादश में नहीं खिला सकते. आप निचले क्रम के बल्लेबाजों को बैकअप के तौर पर चाहते थे, जहाँ शिवम दुबे मौजूद हैं और रिंकू सिंह को एक और मौका दिया जाएगा जो बिल्कुल स्वाभाविक है.'

चोपड़ा ने आगे समझाया, 'हालांकि, कम से कम रिजर्व खिलाड़ियों में जगह बनाई जा सकती थी, जहां आपने ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल और प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है. इस खिलाड़ी का नाम वहां हो सकता था. आपने उसे वहाँ भी नहीं रखा और यह अच्छा संकेत नहीं देता. श्रेयस के नाम को लेकर स्पष्टता बिल्कुल नहीं है.'