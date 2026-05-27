धवन से भी बदनसीब निकले विराट... फिफ्टी से चूकते ही शर्मनाक बनाया रिकॉर्ड, नंबर-1 पर कौन?

Virat Kohli Record: आरसीबी के दिग्गज विराट कोहली के आंकड़े प्लेऑफ में बेहद खराब हैं. क्वालीफायर-1 में फैंस उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से विराट कोहली 43 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए. आईपीएल में फिफ्टी चूकने के मामले में विराट शिखर धवन से भी बदनसीब निकले. 40+ स्कोर बनाकर फिफ्टी चूकने के मामले में विराट कोहली दूसरे स्थान पर आ चुके हैं और शिखर धवन नंबर-3 पर खिसक गए. आईए हम आपको बताते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा बल्लेबाज है.

विराट कोहली ने दी शानदार शुरुआत

विराट कोहली इस सीजन 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं और शानदार फॉर्म में नजर आए. उन्होंने अपनी आरसीबी टीम को 5वीं बार आईपीएल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. विराट ने इस सीजन एक शतकीय पारी भी खेली. क्वालीफायर-1 में विराट ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और 43 रन की शानदार पारी खेली. लेकिन फिफ्टी से 7 रन से चूक गए. कप्तान पाटीदार की 43 रन की पारी की बदौलत आरसीबी की टीम ने फाइनल में क्वालीफाई किया.

कितनी बार फिफ्टी से चूके कोहली?

विराट की बात करें तो विराट कोहली 2008 से आईपीएल खेल रहे हैं. विराट अभी तक 19 बार 40+ स्कोर बनाकर अपना विकेट गंवा चुके हैं. वहीं, धवन के साथ 18 बार ऐसा हुआ था. वहीं, 15-15 बार मैकुलम और रहाणे 40+ स्कोर बनाने के बाद फिफ्टी से चूके हैं. इस लिस्ट में पहला नाम रोहित शर्मा का है जो 20 बार 40+ स्कोर बनाने के बाद अर्धशतक से चूक गए हैं.

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फाइनल में कोहली पर रहेगी नजर

आरसीबी ने आईपीएल के इतिहास में 5वीं बार फाइनल में जगह बनाई है. अब ये टीम अपना खिताब बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. आंकड़े भी आरसीबी को चैंपियन बना रहे हैं. 15 में से 12 बार ऐसा हुआ है जब क्वालीफायर-1 में जीतने वाली टीम ने ही आईपीएल का खिताब जीता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी ये टोटका सही साबित होता है या नहीं.