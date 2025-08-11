अजूबा: W, W, W... 3 ओवर, 2 दिन और 13 विकेट, क्रिकेट इतिहास की सबसे करिश्माई हैट्रिक का असंभव रिकॉर्ड
अजूबा: W, W, W... 3 ओवर, 2 दिन और 13 विकेट, क्रिकेट इतिहास की सबसे करिश्माई हैट्रिक का असंभव रिकॉर्ड

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:11 PM IST
Test Records
Test Records

Unique Cricket Record: क्रिकेट के इतिहास में हमने कई हैट्रिक के रिकॉर्ड देखें हैं. इंटरनेशनल लेवल पर हैट्रिक लेना हर गेंदबाज का सपना होता है. पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट काफी लंबी होगी. लेकिन हम क्रिकेट इतिहास की सबसे करिश्माई हैट्रिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं. एक ऐसी हैट्रिक जिसे पूरी होने में दो दिन और 3 ओवर लग गए. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार हैट्रिक में से एक है. 

किसने झटकी ये हैट्रिक?

इस करिश्माई हैट्रिक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मर्व ह्यूज के नाम है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सालों सेवाएं दी. उनके करियर में 23 टेस्ट मैच की 97 पारियों में 212 विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा उन्होंने 33 वनडे में 38 विकेट भी झटके थे. उनका बेस्ट स्कोर 217 रन देकर 13 विकेटों का रहा है. ये वही मुकाबला था जब उन्होंने क्रिकेट इतिहास की सबसे करिश्माई हैट्रिक जमाई थी. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ था मुकाबला

ये मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ था जब उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा दिया. उन्होंने 13  विकेट अपने नाम किए थे. लेकिन इसके बावजूद वेस्टइंडीज ने 169 से मुकाबले को अपने नाम किया था. यह मुकाबला पर्थ में खेला गया था. ह्यूज ने अपनी हैट्रिक दो दिन में पूरी की थी. अब सवाल है कि आखिर ये संभव कैसे है तो हम आपको समझाते हैं. यह कारनामा क्रिकेट इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है. 

कैसे ली थी हैट्रिक?

मर्व ह्यूज ने अपने 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर कर्टली एम्ब्रोस को आउट किया था. इसके बाद 37वें ओवर में पहली गेंद पर पैट्रिक पैटरसन को आउट किया. यह वेस्टइंडीज की पहली पारी का आखिरी ओवर में ली थी. इसके बाद दूसरी पारी की पहली गेंद पर गॉर्डन ग्रीनिज को आउट किया. इस मैच में विव रिचर्ड्स के 150 गेंदों पर 146 रनों की पारी के बाद वेस्टइंडीज हमेशा नियंत्रण में रहा और उन्होंने अंतिम दिन 169 रनों से जीत हासिल की.

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

;