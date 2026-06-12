SL vs WI: श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़ बना ली है. इस मुकाबले में उस खिलाड़ी ने मैच विनिंग पारी खेली, जिसे आईपीएल में पिछले दो साल से भाव ही नहीं मिल रहा है. श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर में 7 विकेट से जीत दर्ज की. मेहमान श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.
श्रीलंका के ओपनर्स पथुम निसांका (18) और कुसल मेंडिस (36) ने टीम को ठीक-ठाक शुरुआत दी. लेकिन वेस्टइंडीज के पेसर जेसन होल्डर और शमर जोसेफ मेहमानों की बखिया उधेड़ दी. दोनों ने 3-3 विकेट अपने नाम किए. श्रीलंका के लिए एक समय 100 का स्कोर पार करना भी चैलेंज लग रहा था, लेकिन कामिंदु मेंडिस ने पैर जमाकर टीम की लाज बचाई.
कामिंदु मेंडिस ने इस मुकाबले में 39 गेंद में 51 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के देखने को मिले. ये पारी और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से मेंडिस रन आउट का शिकार हो गए. उनके आउट होते ही श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई और बोर्ड पर महज 147 रन देखने को मिले. जवाब में विंडीज के ओपनर्स से ही मिलकर जीत की नींव रख दी.
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को आईपीएल में भाव भी नहीं मिलता, वो अपनी टीम की जीत के नायक साबित हुए. उन्होंने मैच विनिंग अर्धशतक ठोका. पिछले दो साल से शाई होप आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं. होप के साथ ओपनर ब्रेंडन किंग ने भी 37 रन की पारी खेली. होप के बल्ले से नाबाद 54 गेंद में 65 रन निकले. आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 6 रन की दरकार थी तो रोवमैन पॉवेल ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई.