SL vs WI: श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़ बना ली है. इस मुकाबले में उस खिलाड़ी ने मैच विनिंग पारी खेली, जिसे आईपीएल में पिछले दो साल से भाव ही नहीं मिल रहा है. श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर में 7 विकेट से जीत दर्ज की. मेहमान श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.