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IPL के अनसोल्ड प्लेयर ने मचाया धमाल... अकेले लिखी दी जीत की इबारत, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा

SL vs WI: श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़ बना ली है. इस मुकाबले में उस खिलाड़ी ने मैच विनिंग पारी खेली, जिसे आईपीएल में पिछले दो साल से भाव ही नहीं मिल रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 12, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:28 PM IST
IPL के अनसोल्ड प्लेयर ने मचाया धमाल... अकेले लिखी दी जीत की इबारत, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा
Image Credit: PIC-X

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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