डेब्यू का अमर रिकॉर्ड... तिहरे शतक से 13 रन से चूका था ये बल्लेबाज, 7 घंटे तबाही मचाने वाला कौन था ये बेताज बादशाह?
क्रिकेट

डेब्यू का अमर रिकॉर्ड... तिहरे शतक से 13 रन से चूका था ये बल्लेबाज, 7 घंटे तबाही मचाने वाला कौन था ये बेताज बादशाह?

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट जगत में जब भी अटूट रिकॉर्ड्स की बात होती तो मुरलीधरन के 800 विकेट, ब्रायन लारा के 400 रन या फिर डॉन ब्रैडमैन के 99 के औसत की बात होती है. लेकिन कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं जिनका टूटना 200 साल में भी मुश्किल नजर आता है. ऐसा ही एक असंभव रिकॉर्ड डेब्यू का है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:36 PM IST
Test Cricket
Test Cricket

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट जगत में जब भी अटूट रिकॉर्ड्स की बात होती तो मुरलीधरन के 800 विकेट, ब्रायन लारा के 400 रन या फिर डॉन ब्रैडमैन के 99 के औसत की बात होती है. लेकिन कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं जिनका टूटना 200 साल में भी मुश्किल नजर आता है. ऐसा ही एक असंभव रिकॉर्ड डेब्यू का है. एक बल्लेबाज जिसने 25 साल की उम्र में डेब्यू किया और पहले ही मैच में ऐसा रनों का अंबार लगा दिया कि अब डेब्यू में इस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी के भी मुश्किल होगा. 

चुनिंदा बल्लेबाजों ने लगाया दोहरा शतक

किसी भी क्रिकेटर का सपना करियर के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने का होता है. कई खिलाड़ी जीरो से शुरू करके हीरो बनते हैं तो कुछ डेब्यू में ही अजूबा करते दिखते हैं. अभी तक ऐसे मात्र 7 बल्लेबाज क्रिकेट के इतिहास में देखने को मिले हैं जिन्होंने डेब्यू में दोहरा शतक करने का कारनामा किया है. एक बल्लेबाज ऐसा भी है जिसके रिकॉर्ड को एक सदी से कोई छू भी नहीं पाया है, आगे 200 साल में भी इस रिकॉर्ड का टूटना मुश्किल है.

तिहरे शतक से चूका

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो डेब्यू में तिहरे शतक से महज 13 रन से चूक गया. इस बल्लेबाज ने 7 घंटे गेंदबाजों को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. 419 मिनट बल्लेबाजी कर इस खिलाड़ी ने 287 रन की पारी खेली. यह साल 1903 की बात है जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं. इंग्लैंड की तरफ से टिप फोस्टर का डेब्यू हुआ और उन्हें नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला. उनकी टीम 117 रन पर 4 बल्लेबाजों को खो चुकी थी. लेकिन टिप फोस्टर ने ऐसा खूंटा गाड़ा कि टीम का स्कोरबोर्ड हिल गया और 577 रन टांग दिए. 

24 मैच, 33 विकेट और 603 रन... दमदार प्रदर्शन से खूंखार ऑलराउंडर की टी20 टीम में वापसी, ये खिलाड़ी स्क्वाड से बाहर

डेब्यू का सर्वाधिक स्कोर

टिप फोस्टर का डेब्यू 25 साल की उम्र में हुआ. उन्होंने डेब्यू की शानदार शुरुआत के बाद अपने करियर में 8 मैच ही खेले. 14 पारियों में उनके नाम 602 रन दर्ज हैं. उन्होंने 46.30 की औसत से ये रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और एक ही फिफ्टी देखने को मिली. भले करियर छोटा रहा, लेकिन टिप फोस्टर के नाम वो रिकॉर्ड दर्ज है जो शायद ही कभी कोई तोड़ पाए. 

