डेब्यू मैच में ही बना दिया UNWANTED रिकॉर्ड, 54 साल के वनडे इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा
डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका के लिए अपने वनडे डेब्यू के दौरान एक अनचाहा रिकॉर्ड नाम कर लिया. 22 साल के इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर की पहली ही गेंद पर ट्रैविस हेड को छक्का जड़ा. साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में 98 रनों से जीत मिली.

Aug 21, 2025, 01:58 AM IST
डेवाल्ड ब्रेविस ने 19 अगस्त को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में अपने वनडे डेब्यू पर इतिहास रच दिया. उन्होंने पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ा. इसके साथ ही उनका नाम वनडे करियर की छक्के के साथ शुरुआत करने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट से जुड़ गया. ऐसा करने वाले वह साउथ अफ्रीका के दूसरे बल्लेबाज बने. इसके अलावा ब्रेविस के नाम इस डेब्यू मैच में एक अनचाहा भी दर्ज हो गया. 

छक्के के साथ वनडे करियर की शुरुआत

ब्रेविस 3 मैचों की टी20 सीरीज में प्रोटियाज के स्टार खिलाड़ी रहे, जिसके बाद उन्हें पहली बार वनडे कैप मिली. टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के कुछ ही महीने बाद उनके व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी डेब्यू का मौका मिला. 22 साल के ब्रेविस 41वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. इस युवा बल्लेबाज ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर इतिहास रच दिया. वह 50 ओवर के फॉर्मेट में अपने करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले इतिहास के केवल छठे खिलाड़ी बन गए. वहीं, साउथ अफ्रीका के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं.

वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले खिलाड़ी

जोहान लू - साउथ अफ्रीका 2008
जवाद दाऊद - कनाडा 2010
क्रेग वालेस - स्कॉटलैंड 2016
आर नगारवा - जिम्बाब्वे 2017
ईशान किशन - भारत 2021
एस हुसैन - पाकिस्तान 2023

छक्के के साथ शुरुआत, लेकिन बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

ब्रेविस के छक्के के साथ करियर की शुरुआत तो की, लेकिन अगली ही गेंद पर वह आउट भी हो गए. दूसरी गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में ब्रेविस एलेक्स कैरी को कैच थमा बैठे. इसके साथ ही ब्रेविस वनडे क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर आउट हो गए. इससे पहले कभी वनडे इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला है.

इससे पहले बांग्लादेश के खालिद मशूद (1995 में शारजाह में भारत के खिलाफ), साथ ही कनाडा की जोड़ी कैल्वर्ट हूपर (2007 में नैरोबी में केन्या के खिलाफ) और आरोन जॉनसन (2023 में विंडहोक में जर्सी के खिलाफ) ने अपने वनडे करियर की पहली गेंद पर चौका लगाया था और दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे.

98 रन से जीता साउथ अफ्रीका

मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा और मैथ्यू ब्रीट्ज के अर्धशतकों और हेड के चार विकेटों की बदौलत कुल 296 रन बनाए. जवाब में, कप्तान मिचेल मार्श की 88 रनों की पारी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 198 रनों पर आउट हो गया. केशव महाराज ने सिर्फ 33 रन देकर 5 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की जीत पक्की की.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

dewald brevis

;