शतकों की बारिश, रनों का अंबार...फिर भी कभी वनडे में 150 रन नहीं बना पाए ये 5 महान बल्लेबाज

Never scored 150 runs in odi: वनडे क्रिकेट में अब तक 100 से ज्यादा बल्लेबाज 150 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेल चुके हैं. हालांकि क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे दिग्गज बल्लेबाज भी हुए, जिन्होंने अपने पूरे करियर में शतकों और अर्धशतकों की झड़ी लगा दी, लेकिन कभी भी 150 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 महान बल्लेबाजों के बारे में.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:30 AM IST
Never scored 150 runs in odi: वनडे क्रिकेट 50 ओवर का होता है. इस फॉर्मेट में 12 दोहरे शतक लग चुके हैं, जबकि करीब 2 दर्जन खिलाड़ी 150 प्लस रनों की पारी खेल चुके हैं. रोहित शर्मा ने 8 बार 150 प्लस रनों की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि वनडे क्रिकेट के 5 ऐसे दिग्गज भी हैं, जो पूरे करियर में कभी भी 150 रनों की पारी नहीं खेल पाए. इन बल्लेबाजों ने शतकों की बारिश की. हजारों रन बनाए, लेकिन उनका एक पारी में 150 प्लस बनाने का सपना अधूरा रह गया.

वनडे में कभी 150 प्लस रन नहीं बना पाए ये खिलाड़ी

1. माइकल क्लार्क

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं. अपनी क्लासिक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे, उन्होंने 245 वनडे मैचों में 44.58 की औसत से 7,981 रन बनाए, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो पूरे करियर में 150 प्लस रनों की पारी नहीं खेल पाए. उनका हाई स्कोर 130 रन था. ये वही दिग्गज कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने साल 2015 का वनडे विश्व कप जीता था.

2. महेला जयवर्धने

श्रीलंका के लिए सालों तक वनडे में स्टार बैटर रहे. उन्हें रन मशीन भी कहा गया. मिडिल ऑर्डर के इस बैटर को आउट करना मुश्किल होता था. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा वनडे मैच खेले और अपने करियर में 19 शतक और 77 फिफ्टी ठोककर 12,650 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद वह कभी 150 का आंकड़ा नहीं छू पाए. उनकी सबसे बड़ी पारी 144 रनों की रही थी.

3. शिखर धवन

बाएं हाथ का यह स्टाइलिश बैटर भारतीय टीम के सबसे सफल वनडे ओपनर्स में शुमार है. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारत के लिए करीब 10 साल तक ओपनिंग की है. धवन ने 167 वनडे मैचों में 44 से ज्यादा की औसत से 6,793 रन बनाए. उनके नाम 17 शतक और 39 अर्धशतक दर्ज हैं, लेकिन कभी वो 150 प्लस रनों की इनिंग नहीं खेल पाए. वनडे करियर में उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 143 रनों की रही.

4. जैक कैलिस

इस लिस्ट में चौथा नाम साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का है, जिनका रिकॉर्ड हर फॉर्मेट में शानदार रहा है. वनडे क्रिकेट में उन्होंने 328 मैचों में 11,579 रन बनाए. कैलिस ने 11 शतक और 86 अर्धशतक जड़े, लेकिन कभी 150 प्लस रन का आंकड़ा पार नहीं किया. साल 2004 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 139 रनों की पारी ही उनका सर्वोच्च स्कोर रही.

5. इंजमाम उल हक

इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का है, जिन्हें अपने दौर में सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाता था. इस दाएं हाथ के बैटर ने 1991 से 2007 के बीच 378 वनडे मैचों में 11,739 रन बनाए. करीब 40 की औसत से खेलने वाले इंजमाम ने कई यादगार पारियां खेलीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पारी 137 रनों की ही रही.

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

