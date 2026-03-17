लखनऊ में कुलदीप यादव का रिसेप्शन, कोच गौतम गंभीर-शिखर धवन समेत कई खिलाड़ियों ने की शिरकत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भारतीय क्रिकेट स्टार कुलदीप यादव की शादी के रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए. UP के मुख्यमंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच, नवविवाहित जोड़े के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे. कुलदीप ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर उनका अभिवादन किया.शादी का रिसेप्शन लखनऊ के सेंट्रम होटल में आयोजित किया गया था. आदित्यनाथ उन कई हाई-प्रोफाइल मेहमानों में शामिल थे, जो पिछले हफ्ते से चल रहे इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं. भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर भी मंगलवार को इस समारोह में मौजूद थे.

मसूरी में रचाई थी शादी

अहमदाबाद में ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद, कुलदीप ने अपनी निजी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया. यह स्टार भारतीय क्रिकेटर 14 मार्च को उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में अपनी मंगेतर वंशिका से शादी करेंगे. यह शादी 'वेलकमहोटल द सवॉय' में हुई. शादी में मौजूद कई क्रिकेट हस्तियों में चहल भी शामिल थे. भारतीय सितारे रिंकू सिंह और तिलक वर्मा, तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह और पीयूष चावला.ये सभी इस जश्न में शामिल हुए. इस मौके पर टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भी पहुंचे.

विंटेज कार से मारी एंट्री

भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का आज लखनऊ में रिसेप्शन समारोह आयोजित हो रहा है. कुलदीप अपनी पत्नी वंशिका के साथ रोल्स-रॉयस की विंटेज कार में बैठकर होटल द सेंट्रम पहुंचे. यह 1960 मॉडल की खास कार दिल्ली से मंगवाई गई थी. इस मौके पर दूल्हा-दुल्हन पारंपरिक अंदाज में नजर आए. कुलदीप ने काले रंग का बंदगला सूट पहना था, जबकि वंशिका क्रीम रंग की साड़ी में दिखाई दीं.

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मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम

लगभग 900 मेहमानों के स्वागत के लिए चार चार्टर्ड फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया था. शाम को कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए वीणा, सारंगी और ड्रम की लाइव परफॉर्मेंस ने शास्त्रीय और आधुनिक संगीत का अनोखा मेल पेश किया. बता दें कि कुलदीप ने 14 मार्च को मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ सात फेरे लिए थे.

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