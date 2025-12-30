Advertisement
trendingNow13058974
Hindi Newsक्रिकेटWPL से पहले UP वॉरियर्स को मिला धोखा, नहीं खेलेगी स्टार पेसर, किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

WPL से पहले UP वॉरियर्स को मिला 'धोखा', नहीं खेलेगी स्टार पेसर, किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

UP वॉरियर्स को महिला प्रीमियर लीग (WPL) से महीनेभर पहले धोखा मिला. टीम की मीडियम-पेसर तारा नॉरिस WPL 2026 के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी. अब यूपी की टीम ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है. उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया की चार्ली नॉट को को साइन किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Warriorz
UP Warriorz

UP वॉरियर्स को महिला प्रीमियर लीग (WPL) से महीनेभर पहले धोखा मिला. टीम की मीडियम-पेसर तारा नॉरिस WPL 2026 के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी. अब यूपी की टीम ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है. उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया की चार्ली नॉट को को साइन किया है. तारा नॉरिस 2026 ICC महिला T20 विश्व कप क्वालीफायर के लिए USA की नेशनल टीम में चुने जाने के कारण महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 सीज़न के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी. यह क्वालीफायर 18 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक नेपाल में होना है.

चार्ली नॉट को 10 लाख में किया साइन

UP वॉरियर्ज़ ने आने वाले WPL के चौथे सीज़न के लिए अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर नॉट को अपनी टीम में शामिल किया है. नॉट को उनके रिजर्व प्राइस INR 10 लाख में साइन किया गया है और वह WPL में अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार हैं. इंटरनेशनल लेवल पर अनकैप्ड होने के बावजूद, नॉट के पास काफी टॉप-लेवल का अनुभव है, क्योंकि वह महिला बिग बैश लीग (WBBL) के छह सीज़न और द हंड्रेड के दो सीज़न में खेल चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैटिंग में भी शानदार

नॉट एक हाई-रेटेड युवा ऑलराउंडर हैं, वह बल्ले से अपनी सॉलिड टेक्निक, अनुशासित ऑफ-स्पिन और सभी डिपार्टमेंट में योगदान देने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं. UP वॉरियर्ज़ के COO, क्षेमल वाइंगणकर ने तारा के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया और नॉट के टीम में शामिल होने की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'हम तारा को उनके इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं. हम चार्ली नॉट का UP वॉरियर्ज़ में स्वागत करते हुए उत्साहित हैं. वह एक होनहार ऑलराउंडर हैं जिनके पास सभी डिपार्टमेंट में योगदान देने और प्रभाव डालने का कौशल और स्वभाव है.'

ये भी पढ़ें.. फिलिप्स ने जड़ा 2025 का सबसे अजूबा छक्का, अचानक लेफ्टी बन खेला करिश्माई शॉट; VIDEO

एलिस पेरी भी नहीं खेलेंगी WPL

सिर्फ तारा ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने भी पर्सनल कारणों का हवाला देते हुए WPL 2026 से नाम वापस ले लिया है. उनकी जगह उनकी संबंधित फ्रेंचाइजी ने दूसरे खिलाड़ियों को शामिल किया है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पेरी की जगह सायली सतघरे को टीम में शामिल किया है. सत्घरे, जो घरेलू स्तर पर मुंबई का प्रतिनिधित्व करती हैं और पहले गुजरात जायंट्स टीम का हिस्सा रह चुकी हैं, 30 लाख रुपये की अपनी रिज़र्व कीमत पर RCB में शामिल होंगी. तीन बार की फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स ने सदरलैंड की जगह ऑस्ट्रेलियाई अलाना किंग को टीम में शामिल किया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

UP Warriors

Trending news

घटोत्कच, हिडिंबा को नहीं देखा तो... बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को मंत्री ने लगाई लताड़
Temjen Imna Along
घटोत्कच, हिडिंबा को नहीं देखा तो... बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को मंत्री ने लगाई लताड़
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर