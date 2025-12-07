WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया से हारकर इंग्लैंड का हुआ भारी नुकसान, यहां देखें भारत सहित सभी टीमों का हाल

WTC Points Table: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है. एशेज सीरीज 2025-26 में कंगारुओं ने ब्रिस्बेन में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से पटखनी देकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली. वहीं, लगातार दो मैच हारने के बाद बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम को भारी नुकसान हुआ है. ब्रिस्बेन टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड WTC (2025-27) रैंकिंग में 7वें स्थान पर फिसल गया है.

ताजा WTC पॉइंट्स टेबल के अनुसार इंग्लैंड का पीसीटी गिरकर 30.95 हो गया है, जो भारत, पाकिस्तान और यहां तक कि न्यूजीलैंड से भी कम है, जिन्होंने क्राइस्टचर्च में वेस्टइंडीज के खिलाफ ड्रॉ के साथ मौजूदा चक्र में अपना खाता खोला था.

WTC Points Table: 7वें नंबर पर इंग्लैंड, बाकी टीमें कहां?

WTC की मौजूदा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पिछली बार फाइनल में भिड़ने वाली दो टीमें-ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इस साइकल में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 मैच खेले हैं और सभी में उन्हें जीत मिली है. 100 PCT के साथ वो शिखर पर हैं. वहीं भारत को उसके घर पर 2-0 से हराने वाली टेम्बा बावुमा की टीम ने इस साइकल में अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, 3 में जीत मिली है और एक में हार का सामना करना पड़ा है. 75 PCT के साथ साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

5वें स्थान पर टीम इंडिया

साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर खिसक गई है. वहीं, पाकिस्तान 2 में से एक मुकाबला जीतकर और एक हार के बाद चौथे स्थान पर है. श्रीलंका (66.67 PCT) तीसरे, न्यूजीलैंड (33.33 PCT) छठे, बांग्लादेश (16.67 PCT) 8वें और वेस्टइंडीज (5.56 PCT) 9वें नंबर पर है.

ये भी पढ़ें: VIDEO: यशस्वी ने ठोका शतक तो सलमान खान के स्टाइल में क्यों डांस करने लगे कोहली? बाल में छिपा है राज