Add Zee Business As A Preferred Source
App

लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हाहाकार, कोच सरफराज सहित 7 खिलाड़ियों को भेजा घर, अब क्या करेंगे बाबर?

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में कम और ग्राउंड से बाहर ज्यादा ड्रामा करने के लिए जानी जाती है. उन्होंने इसका ताजा उदाहरण पेश किया है. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के बीच में 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया है. कोच सरफराज अहमद और उमर गुल की भी छुट्टी हो गई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 01, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:56 AM IST
लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हाहाकार, कोच सरफराज सहित 7 खिलाड़ियों को भेजा घर, अब क्या करेंगे बाबर?
Image Credit: कोच और 7 खिलाड़ी चले गए घर... अब क्या करेंगे बाबर? (AI Image)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुंबई में आज से ऑटो-टैक्सी का सफर महंगा, 18 महीने बाद बढ़ा किराया; क्या है नई दरें?
2
3
4
5