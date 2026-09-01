लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हाहाकार, कोच सरफराज सहित 7 खिलाड़ियों को भेजा घर, अब क्या करेंगे बाबर?

पाकिस्तान टेस्ट टीम में मची उथल-पुथल से क्रिकेट जगत भी हैरान है. वरिष्ठ कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''पाकिस्तान क्रिकेट से कुछ भी अजीब होने की उम्मीद की जा सकती है. पहले टेस्ट के कप्तान सलमान आगा को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया और तीसरे टेस्ट से पहले ही घर भेज दिया गया. सीरीज के बीच में ही कोच और बॉलिंग कोच चले गए. सीनियर विकेटकीपर को घर भेज दिया गया. नए खिलाड़ियों को समय पर वीजा मिलने की उम्मीद है, टेस्ट मैच के लिए तैयार होने की बात तो दूर की है. हमेशा की तरह, मैदान के बाहर ज्यादा हलचल है.''