लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हाहाकार, कोच सरफराज सहित 7 खिलाड़ियों को भेजा घर, अब क्या करेंगे बाबर?

Pakistan Cricket Team: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हाहाकार मचा हुआ है. सीरीज के बीच 7 खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर वापस घर भेज दिया गया है. इससे भी हैरानी की बात ये है कि PCB ने कोच सरफराज अहमद और उमर गुल का भी पत्ता काट दिया है. इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 0-2 से पीछे है. उन्होंने पिछले छह टेस्ट मैचों में से पांच गंवाए हैं और उन्हें एकमात्र जीत इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी.
इंग्लैंड के खिलाफ 9 सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे और सीरीज के आखिरी टेस्ट से पहले पाकिस्तान टीम में उथल-पुथल मची हुई है. कप्तान बाबर आजम भी बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं. इंग्लैंड में उनका बल्ला भी खामोश है और वो टीम के माहौल को भी संभालने में बेअसर साबित हो रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि अचानक 7 खिलाड़ियों की छुट्टी के बाद अगले टेस्ट में बाबर का प्लान क्या होगा.
किसी बड़े टेस्ट सीरीज के बीच चोट की वजह से 1-2 खिलाड़ियों का बाहर होना तो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी तो हमेशा से समझ के परे रहती है. PCB ने एक बार फिर इसका नमूना पेश किया है. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान के कुल सात खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है.
इन 7 खिलाड़ियों में सलमान अली आगा का नाम भी शामिल है, जो बाबर आजम की अनुपस्थिति में पहले टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तान थे. उन्हें दूसरे टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया और तीसरे टेस्ट से पहले घर भेज दिया गया है. अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और ओपनर इमाम उल हक की भी छुट्टी हो गई है. इन तीनों के अलावा अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को भी रिलीज किया गया है. इनकी जगह 7 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इनमें से 5 ने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है.
पाकिस्तान टेस्ट टीम में मची उथल-पुथल से क्रिकेट जगत भी हैरान है. वरिष्ठ कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''पाकिस्तान क्रिकेट से कुछ भी अजीब होने की उम्मीद की जा सकती है. पहले टेस्ट के कप्तान सलमान आगा को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया और तीसरे टेस्ट से पहले ही घर भेज दिया गया. सीरीज के बीच में ही कोच और बॉलिंग कोच चले गए. सीनियर विकेटकीपर को घर भेज दिया गया. नए खिलाड़ियों को समय पर वीजा मिलने की उम्मीद है, टेस्ट मैच के लिए तैयार होने की बात तो दूर की है. हमेशा की तरह, मैदान के बाहर ज्यादा हलचल है.''
इस अफरा-तफरी के बीच कप्तान बाबर आजम को अगले टेस्ट के लिए प्लान भी बनाना होगा. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान अब एजबेस्टन में इज्जत बचाने उतरेगी. साफ दिख रहा है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद खराब है. ऐसे में बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती टीम को एकजुट करने की होगी. इसके बाद उन्हें खुद की बैटिंग पर काम करना होगा. सबसे बड़ा चैलेंज प्लेइंग इलेवन को चुनने की होगी. 7 खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद टीम में शामिल हुए 5 प्लेयर्स ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक टेस्ट में डेब्यू भी नहीं किया है.
बर्मिंघम टेस्ट के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड
बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सईम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद और उबैद शाह