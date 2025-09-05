Dream-11 के ठप्प होते ही सरेआम सट्टेबाजी... 1 करोड़ रुपये की फिक्सिंग, एक्शन में आई पुलिस

क्रिकेट जगत में ड्रीम-11 के ठप्प होने के चर्चे थमें नहीं थे कि सट्टेबाजी का नया कांड देखने को मिल गया है. एक तरफ बीसीसआई नए स्पान्सर की तलाश कर रही है दूसरी तरफ 1 करोड़ी की सट्टेबाजी से खलबली मच चुकी है. ये मामला यूपी टी20 लीग का है. काशी रुद्र टीम के मैनेजर ने इस कांड का खुलासा किया. जिसके बाद लखनऊ की पुलिस एक्शन में आ चुकी है. मैनेजर अर्जुन चौहान ने बताया कि उन्हें एक सट्टेबाज ने एक करोड़ रुपये की पेशकश की थी.

इंस्टाग्राम के जरिए फिक्सिंग

यूपी टी20 लीग में मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं. अर्जुन चौहान के आरोपों के अनुसार लखनऊ में खुद को सट्टेबाज बताने वाले एक व्यक्ति ने मैनेजर से एक खिलाड़ी के खेल को अपनी जरूरत के हिसाब से प्रभावित करने के लिए कहा. इन आरोपों को लेकर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है. इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने कथित तौर पर अर्जुन चौहान को एक करोड़ रुपये की पेशकश की.

अमेरिकी डॉलर में पैसा ट्रांसफर करने का दावा

फिक्सर ने कहा कि टीम के एक खिलाड़ी को उसकी रणनीति के अनुसार खेलना चाहिए. कहा गया कि यह पैसा अमेरिकी डॉलर में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा. इस खबर के बाद चारो तरफ हड़कंप मचा हुआ है. 1 करोड़ रुपये के 'प्रस्ताव' के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक यूजर का नाम रणबीर बताया जा रहा है. मैसेज '@vipss_nakrani' नाम की इंस्टाग्राम आईडी से देखने को मिला. टीम मैनेजर से संपर्क करने वाले व्यक्ति ने खुद को बड़ा सट्टेबाज बताया.

50 लाख के फायदे का वादा

यह भी आरोप है कि सट्टेबाज ने मैनेजर को एक मैच में कम से कम 50 लाख रुपये कमाने का लालच देकर उकसाने की कोशिश की. इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक (इंटीग्रिटी) हरदयाल सिंह चंपावत ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. हरदयाल सिंह भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, मध्य क्षेत्र, जयपुर में तैनात हैं और वर्तमान में लखनऊ में तैनात हैं. फिलहाल, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में बीएनएस 49, 56, 61, 62, 112, 318, 319 और सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब पुलिस जांच में जुटी हुई है.