Hindi Newsक्रिकेटटी20 में 28 गेंद पर शतक, ठोके 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये खूंखार भारतीय बल्लेबाज

टी20 में 28 गेंद पर शतक, ठोके 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये खूंखार भारतीय बल्लेबाज

भारत के एक खतरनाक बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 28 गेंद पर शतक ठोकते हुए भयंकर तबाही मचा डाली. इस खूंखार भारतीय बल्लेबाज के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते रह गए. अपनी पारी में भारत के इस बल्लेबाज ने 12 छक्के लगाते हुए विपक्षी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. यह बल्लेबाज मिसाइल की तरह गेंदबाजों पर बरसा और बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा डाली.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 11, 2025, 07:11 AM IST
टी20 में 28 गेंद पर जड़ दिया शतक

उर्विल पटेल नाम के एक भारतीय बल्लेबाज ने 27 नवंबर 2024 को एक टी20 मैच में 28 गेंदों पर शतक जमाया था. किसी भी भारतीय बल्लेबाज का यह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2024-25 सीजन में त्रिपुरा के खिलाफ एक टी20 मैच में उर्विल पटेल ने 28 गेंद पर शतक जड़ दिया था. उर्विल पटेल ने इस मैच में 35 गेंद पर नाबाद 113 रन बनाए. उर्विल पटेल ने अपनी पारी में 7 चौके और 12 छक्के लगाए थे.

IND vs SA: हार्दिक पांड्या के करियर के लिए आज बड़ा दिन, टी20 इंटरनेशनल में बना देंगे ये महारिकॉर्ड

गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये खूंखार भारतीय बल्लेबाज

उर्विल पटेल की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने त्रिपुरा के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था. उर्विल पटेल ने 322.85 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. इंदौर में खेले गए इस टी20 मैच में त्रिपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 155/8 का स्कोर खड़ा किया. त्रिपुरा ने गुजरात को जीत के लिए 156 रनों का टारगेट दिया. जवाब में गुजरात ने 10.2 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 156 रन बनाते हुए 58 गेंदें बाकी रहते 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

कुछ दिनों बाद ही हो गया बड़ा अजूबा

कुछ दिनों बाद ही भारत के एक अन्य बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने उर्विल पटेल के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान 28 गेंदों में शतक जड़ दिया. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे.

कौन हैं उर्विल पटेल?

उर्विल पटेल एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जो दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और शातिर विकेटकीपर हैं. उर्विल पटेल घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलते हैं. उर्विल पटेल को IPL 2025 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 3 मैचों में खेलने का मौका मिला. उर्विल पटेल का जन्म 17 अक्टूबर 1998 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था. उर्विल पटेल ने 2024-25 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के दौरान सुर्खियां बटोरीं. उर्विल पटेल ने 6 पारियों में 78.75 की औसत और लगभग 229.92 के स्ट्राइक रेट से 315 रन बनाए थे. उर्विल पटेल ने 57 टी20 मैचों 1425 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.

सबसे बड़ा अजूबा: इस बल्लेबाज ने ठोके 214 शतक, 52 साल की उम्र तक खेला क्रिकेट, कभी नहीं टूट पाएगा ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था. साहिल चौहान भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर हैं. साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

cricket

