गुजरात के बल्लेबाज ने तोड़ा ऋषभ पंत का महारिकॉर्ड, 28 बॉल में ठोकी सेंचुरी, IPL ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा

Urvil Patel broke Rishabh Pant Fastest Hundred Record in T20: गुजरात के विकेटकीपर-बल्लेबाज उर्विल पटेल ने बुधवार (27 नवंबर) को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक जड़ा. यह टी20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है. वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए. सबसे तेज टी20 शतक एस्टोनिया के साहिल चौहान के बल्ले से निकला था,. उन्होंने इस साल की शुरुआत में साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में शतक जड़ा था. हैरानी की बात है कि उर्विल पटेल को आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में किसी ने नहीं खरीदा था.

35 गेंदों पर बनाए 113 रन

उर्वित पटेल ने अपना शतक पूरा करने के लिए सात चौके और 12 छक्के लगाए. वह 35 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी पारी की बदौलत गुजरात ने 20 ओवर में 156 रन रन बनाए. आर्या देसाई के साथ पारी की शुरुआत करते हुए 26 वर्षीय उर्विल ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने अपनी पारी से भारत के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया. पंत को मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए.

पंत का टूट गया रिकॉर्ड

उर्विल सिर्फ एक गेंद से सबसे तेज टी20 शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाने से चूक गए, लेकिन पंत के भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया. पंत ने 2018 में हिमाचल के खिलाफ 32 गेंदों में शतक बनाया था. उर्विल भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

URVIL PATEL CREATED HISTORY

Urvil Patel smashed Hundred from just 28 balls in Syed Mushtaq Ali, fast hundred by an Indian in T20 history, breaking the record of Rishabh Pant

- Urvil Patel, WK batter was unsold in the auction. pic.twitter.com/K0Ju13pKFY

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 27, 2024