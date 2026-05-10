उर्विल पटेल की '10 गेंदों' वाली तबाही, धुआं-धुआं कर सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, IPL में पहली बार हुआ ऐसा

Urvil Patel Record: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ बल्लेबाज उर्विल पटेल ने तूफानी पारी खेलकर सनसनी मचा दी. उनकी ये पारी कितनी शानदार थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरसीबी के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली उनकी बैटिंग देखने के लिए बीच मैदान पर टीवी सेट से चिपक गए. रविवार (10 मई) को चेपॉक स्टेडियम में उर्विल पटेल नाम का तूफान आया, जिसमें कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए. सबसे ज्यादा चर्चा 13 गेंदों पर फिफ्टी की हो रही है, लेकिन 27 वर्षीय खिलाड़ी ने शुरुआती 10 गेंदों में जो कमाल किया, वो आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में किसी ने नहीं किया था. लखनऊ के खिलाफ मैच में उर्विल ने सिंगल लेकर खाता खोला और उसके बाद छक्कों की बारिश कर दी. शुरुआती 10 गेंदों पर उन्होंने 42 रन ठोककर चेपॉक में मौजूद तमाम फैंस को अपना दीवाना बना लिया.

उर्विल पटेल की '10 गेंदों' वाली तबाही

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में शुरुआती 10 गेंदों पर 42 रन जड़कर उर्विल पटेल ने एक ऐसा कारनामा किया, जिसे दोहराना आसान नहीं होगा. वो पहली 10 गेंदों पर इतने रन बनाने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले ये रिकॉर्ड आरसीबी के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुरुआती 10 गेंदों पर 41 रन बनाए थे.

आईपीएल पारी की पहली 10 गेंदों के बाद उच्चतम स्कोर

42* - उर्विल पटेल बनाम एलएसजी, चेन्नई, 2026

41* - एबी डी विलियर्स बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2015

41* - यशस्वी जायसवाल बनाम केकेआर, कोलकाता, 2023

40* - अभिषेक शर्मा बनाम डीसी, दिल्ली, 2024

39* - रोमारियो शेफर्ड बनाम डीसी, मुंबई, 2024

39* - प्रियांश आर्य बनाम सीएसके, चेन्नई, 2026

Add Zee News as a Preferred Source

13 गेंद पर फिफ्टी जड़कर रचा इतिहास

लखनऊ के खिलाफ मैच में उर्विल पटेल ने 8 छक्के और 2 चौके की मदद से 23 गेंदों पर 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने 13 गेंदों पर पचासा जड़ा और संयुक्त रूप से आईपीएल में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले 2023 में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने केकेआर के खिलाफ 23 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था.

सीएसके ने लगाया जीत का चौका

उर्विल पटेल की तूफानी पारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में जीत का चौका लगाया. चेपॉक में पहले बल्लेबाजी करते हुए एलएसजी ने 203 रनों का स्कोर खड़ा किया था. 2018 के बाद कभी भी सीएसके 200+ टोटल का पीछा नहीं कर सकी थी. ऋतुराज एंड कंपनी ने इस मैच में इतिहास को बदल दिया और 204 रनों का पीछा कर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस जीत के बाद चेन्नई के खाते में 12 अंक हैं और CSK 5वें स्थान पर पहुंच गई है.

यह भी पढ़ें: 15 चौके-छक्के, 25 गेंद पर इतने रन... जोस इंग्लिस ने पावरप्ले में मचाया तांडव, बदल दिया IPLका इतिहास