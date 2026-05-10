IPL Points Table में मची खलबली! लखनऊ को धूल चटाकर टॉप-5 में CSK, राजस्थान और RCB की बढ़ी टेंशन

IPL Points Table: ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार (10 मई) को लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की दौड़ में जबरदस्त वापसी की है. इस जीत के सबसे बड़े नायक ऊर्विल पटेल रहे. उन्होंने मात्र 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी. उनकी 23 गेंदों में 65 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत चेन्नई ने 204 रनों के विशाल लक्ष्य को 19.2 ओवर में हासिल कर लिया.

इस महत्वपूर्ण जीत के साथ ही चेन्नई अब अंक तालिका में 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है. हालांकि राजस्थान रॉयल्स के भी 12 ही अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट (+0.185) होने के कारण चेन्नई उनसे एक पायदान ऊपर है. उर्विल पटेल के 10वें ओवर में आउट होने के बाद टीम थोड़ी लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन अंत में पांच बार की चैंपियन टीम ने जीत सुनिश्चित की.

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चेन्नई के लिए अब क्या हैं समीकरण?

चेन्नई के लिए प्लेऑफ का समीकरण अब काफी स्पष्ट नजर आ रहा है यदि CSK अपने शेष तीनों मैच जीत लेती है, तो वह 18 अंकों के साथ टॉप-4 में अपनी जगह पक्की कर लेगी.

अगर टीम दो मैच जीतने में सफल रहती है, तो 16 अंकों के साथ उनके क्वालीफाई करने की संभावनाएं काफी अधिक रहेंगी.

केवल एक जीत उसे 14 अंकों पर छोड़ देगी. इससे उनका भाग्य पूरी तरह से दूसरी टीमों के परिणामों और नेट रन रेट पर निर्भर हो जाएगा.

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चेन्नई के सामने अब कौन सी बड़ी चुनौतियां?

लीग चरण के अंतिम पड़ाव में चेन्नई के अगले मुकाबले काफी अहम होने वाले हैं. टीम अपना अगला मैच 15 मई को लखनऊ के खिलाफ उनके ही घर में खेलेगी. इसके बाद 18 मई को चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला होगा और अंत में 21 मई को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ वे अपना अंतिम लीग मैच खेलेंगे. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए इन मैचों में निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

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मैच में क्या हुआ?

मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जाSxट्स ने जोश इंग्लिस की 33 गेंदों में 85 रनों की तूफानी पारी के दम पर 203/8 का बड़ा स्कोर बनाया था. चेन्नई की ओर से इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन ने 3/36 विकेट लेकर लखनऊ के मध्यक्रम को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई. लक्ष्य का पीछा करते उर्विल पटेल के अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 42, संजू सैमसन ने 28, कार्तिक शर्मा ने 20 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 10 रनों का योगदान दिया. शिवम दुबे 15 और प्रशांत वीर 18 रन बनाकर नाबाद रहे.