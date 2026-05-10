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Hindi Newsक्रिकेट13 गेंद पर उड़ाए 7 छक्के... चेन्नई में आई उर्विल पटेल नाम की सुनामी, ठोक दिया IPL का सबसे तेज अर्धशतक

13 गेंद पर उड़ाए 7 छक्के... चेन्नई में आई उर्विल पटेल नाम की सुनामी, ठोक दिया IPL का सबसे तेज अर्धशतक

Urvil Patel Fastest Fifty in IPL History: चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल ने 13 गेंदों पर अर्धशतक जड़ इतिहास रच दिया. वो राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ संयुक्त रूप से आईपीएल में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उर्विल पटेल ने इन 13 गेंदों पर 7 छक्के उड़ाए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 10, 2026, 06:37 PM IST
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13 गेंद पर उड़ाए 7 छक्के... चेन्नई में आई उर्विल पटेल नाम की सुनामी, ठोक दिया IPL का सबसे तेज अर्धशतक

Urvil Patel Fastest Fifty in IPL History: चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल ने 13 गेंदों पर अर्धशतक जड़ इतिहास रच दिया. वो राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ संयुक्त रूप से आईपीएल में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उर्विल पटेल ने इन 13 गेंदों पर 7 छक्के उड़ाए. एक समय पर वो 500 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे और ऐसा लगा की 10 गेंदों पर ही अर्धशतक जड़कर महारिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन ऐसा करने से वो चूक गए. चेपॉक में उर्विल पटेल नाम की सुनामी आई, जिसके चपेट में लखनऊ के गेंदबाज खासकर स्पिनर दिग्वेश राठी बर्बाद हो गए. दिग्वेश के ओवर में उन्होंने 3 छक्के और एक चौका जड़ा.

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स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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