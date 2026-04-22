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Hindi Newsक्रिकेट28 गेंद पर शतक, एक पारी में ठोके थे 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6.... IPL में बेंच गर्म कर रहा ये खूंखार बल्लेबाज

28 गेंद पर शतक, एक पारी में ठोके थे 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6.... IPL में बेंच गर्म कर रहा ये खूंखार बल्लेबाज

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने एक बार टी20 क्रिकेट में 28 गेंदों में शतक जड़कर तहलका मचा दिया था. क्रिकेट के मैदान पर इस भारतीय बल्लेबाज ने ऐसी भयानक तबाही मचाई थी कि जैसे भूकंप आ गया हो. इस खतरनाक बल्लेबाज की कातिलाना बैटिंग के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान छक्कों की झड़ी लगा दी. इस बल्लेबाज को IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं दे रही है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 22, 2026, 07:30 AM IST
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28 गेंद पर शतक, एक पारी में ठोके थे 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6.... IPL में बेंच गर्म कर रहा ये खूंखार बल्लेबाज

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने एक बार टी20 क्रिकेट में 28 गेंदों में शतक जड़कर तहलका मचा दिया था. क्रिकेट के मैदान पर इस भारतीय बल्लेबाज ने ऐसी भयानक तबाही मचाई थी कि जैसे भूकंप आ गया हो. इस खतरनाक बल्लेबाज की कातिलाना बैटिंग के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए थे. भारत के इस बल्लेबाज ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान छक्कों की झड़ी लगा दी थी. इस बल्लेबाज को IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं दे रही है. IPL 2026 में यह बल्लेबाज बेंच गर्म करता हुआ नजर आ रहा है.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने 28 गेंदों में ठोका शतक

भारत के 27 साल के विस्फोटक बल्लेबाज उर्विल पटेल ने टी20 क्रिकेट में यह महारिकॉर्ड अपने नाम किया था. उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2024-25 सीजन के दौरान गुजरात के लिए खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ 27 नवंबर 2024 को एक टी20 मैच में 28 गेंदों पर शतक ठोका था. यह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. उर्विल पटेल ने 28 गेंदों पर शतक पूरा किया और अंत में 35 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाबाद रहे.

अचानक लगाई छक्कों की झड़ी

उर्विल पटेल ने 322.85 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 छक्के और 7 चौके उड़ाए. उर्विल पटेल ने इस रिकॉर्ड के साथ क्रिस गेल के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने IPL में 30 गेंदों में शतक बनाया था. इंदौर में खेले गए इस टी20 मैच में त्रिपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 155/8 का स्कोर खड़ा किया. त्रिपुरा ने गुजरात को जीत के लिए 156 रनों का टारगेट दिया. जवाब में गुजरात ने 10.2 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 156 रन बनाते हुए 58 गेंदें बाकी रहते 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

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अभिषेक शर्मा ने दोहरा दिया इतिहास

चंद दिनों के बाद ही भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने उर्विल पटेल के इस कारनामे को दोहरा दिया. उर्विल पटेल के बाद अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान 28 गेंदों में शतक ठोक दिया. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 365.51 था.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था. साहिल चौहान भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर हैं. साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे.

कौन हैं उर्विल पटेल?

उर्विल पटेल एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जो दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और शातिर विकेटकीपर हैं. उर्विल पटेल घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलते हैं. उर्विल पटेल को IPL 2026 सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 30 लाख रुपए में रिटेन किया था. उर्विल पटेल को IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं दे रही है.

गुजरात के मेहसाणा में हुआ जन्म

उर्विल पटेल का जन्म 17 अक्टूबर 1998 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था. उर्विल पटेल ने 2024-25 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के दौरान सुर्खियां बटोरीं. उर्विल पटेल ने 6 पारियों में 78.75 की औसत और लगभग 229.92 के स्ट्राइक रेट से 315 रन बनाए थे. उर्विल पटेल ने 57 टी20 मैचों 1425 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. उर्विल पटेल ने इस दौरान 35 कैच लपके और 7 स्टंपिंग भी की.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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