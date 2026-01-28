Advertisement
trendingNow13089816
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बल्लेबाज सस्पेंड, फिक्सिंग के आरोपों में चला ICC का हंटर, 14 दिन में देनी होगी सफाई

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बल्लेबाज सस्पेंड, फिक्सिंग के आरोपों में चला ICC का हंटर, 14 दिन में देनी होगी सफाई

क्रिकेट की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ने बुधवार को कहा कि USA के बल्लेबाज आरोन जोन्स पर क्रिकेट वेस्ट इंडीज (CWI) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एंटी-करप्शन कोड के पांच उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है. ये आरोप 2023/24 में बारबाडोस की Bim10 लीग के साथ-साथ इंटरनेशनल मैचों में हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 29, 2026, 12:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaron Jones
Aaron Jones

क्रिकेट की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ने बुधवार को कहा कि USA के बल्लेबाज आरोन जोन्स पर क्रिकेट वेस्ट इंडीज (CWI) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एंटी-करप्शन कोड के पांच उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है. ये आरोप 2023/24 में बारबाडोस की Bim10 लीग के साथ-साथ इंटरनेशनल मैचों में हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं. इन आरोपों के चलते जोन्स को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है और उनके पास 28 जनवरी, 2026 से आरोपों का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय है.

फिक्सिंग के आरोप

ICC द्वारा बताया गया, 'CWI कोड के आर्टिकल 2.1.1 का उल्लंघन – 2023/24 में Bim10 टूर्नामेंट में मैचों के परिणाम, प्रगति, आचरण या अन्य पहलू को फिक्स करना, फिक्स करने की साजिश रचना या किसी भी तरह से अनुचित रूप से प्रभावित करना, या किसी समझौते या प्रयास का हिस्सा बनना (या ऐसा करने की कोशिश करना). इसके अलावा CWI कोड के आर्टिकल 2.4.2 का उल्लंघन का मतलब क्रिकेट वेस्ट इंडीज को ऐसे किसी भी संपर्क या निमंत्रण का विवरण न देना जो CWI कोड का उल्लंघन हो.

Add Zee News as a Preferred Source

CWI कोड के आर्टिकल 2.4.4 का उल्लंघन

'नामित एंटी-करप्शन अधिकारी (या उसके प्रतिनिधि) द्वारा CWI कोड के तहत संभावित अपराधों के संबंध में की गई उचित जांच में सहयोग करने में विफल रहना या इनकार करना.' जोन्स, जिन्होंने USA के लिए 52 वनडे और 48 T20I खेले हैं, फिलहाल 7 फरवरी से शुरू होने वाले ग्लोबल इवेंट से पहले श्रीलंका में पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कैंप के लिए नेशनल टीम के साथ हैं.

ये भी पढे़ं.. विराट से विलियमसन तक: Fab 4 में कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट का असली किंग?

ICC से नहीं की शिकायत

ICC कोड के आर्टिकल 2.4.4 का उल्लंघन: ICC कोड के तहत भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के लिए मिले किसी भी अप्रोच या इनविटेशन की पूरी जानकारी ICC ACU को न देना. इसके अलावा, ICC कोड के आर्टिकल 2.4.7 का उल्लंघन – ACU की संभावित भ्रष्ट आचरण की जांच में बाधा डालना, ऐसी जानकारी को छिपाकर और/या उसमें छेड़छाड़ करके जो जांच के लिए प्रासंगिक हो सकती थी, या जो सबूत बन सकती थी या भ्रष्ट आचरण के सबूत की खोज का कारण बन सकती थी. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में ICC और भी लोगों पर इसी तरह के आरोप लगा सकता है. 'ये आरोप एक बड़ी जांच का हिस्सा हैं जिसके परिणामस्वरूप उचित समय पर अन्य प्रतिभागियों के खिलाफ और भी आरोप लगाए जाने की संभावना है. ICC अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम आने तक इस मामले पर कोई और टिप्पणी नहीं करेगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...