T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की ऐतिहासिक जीत, नीदरलैंड को दी करारी शिकस्त, हरमीत सिंह बने मैच के हीरो

T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की ऐतिहासिक जीत, नीदरलैंड को दी करारी शिकस्त, हरमीत सिंह बने मैच के हीरो

यूएसए और  नीदरैलंड के बीच खेले गए 21वें मुकाबले में अमेरिका ने जबरदस्त जीत हासिल की. इसी के साथ यूएसए ने टी20 विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी जीत भी हासिल करने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है. जीत के हीरो रहे हरमीत सिंह ने 4 विकेट चटकाए.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:14 PM IST
यूएसए और  नीदरैलंड के बीच खेले गए 21वें मुकाबले में अमेरिका ने जबरदस्त जीत हासिल की. इसी के साथ यूएसए ने टी20 विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी जीत भी हासिल करने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है. यूएसए ने गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक सभी डिपार्टमेंट में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को एकतरफा बना दिया और टूर्नामेंट की पहली जीत हासिल की. जीत के हीरो रहे हरमीत सिंह ने नीदरलैंड के 4 बल्लेबाजों को चलता करने का कारनामा किया.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

