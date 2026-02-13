T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की ऐतिहासिक जीत, नीदरलैंड को दी करारी शिकस्त, हरमीत सिंह बने मैच के हीरो

यूएसए और नीदरैलंड के बीच खेले गए 21वें मुकाबले में अमेरिका ने जबरदस्त जीत हासिल की. इसी के साथ यूएसए ने टी20 विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी जीत भी हासिल करने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है. यूएसए ने गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक सभी डिपार्टमेंट में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को एकतरफा बना दिया और टूर्नामेंट की पहली जीत हासिल की. जीत के हीरो रहे हरमीत सिंह ने नीदरलैंड के 4 बल्लेबाजों को चलता करने का कारनामा किया.

