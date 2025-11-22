Advertisement
trendingNow13014213
Hindi Newsक्रिकेट

बुरा फंसा 25 साल का ये स्पिनर, ICC ने किया सस्पेंड, लगे हैं यह 3 'गंभीर' आरोप

USA cricketer Akhilesh Reddy has been suspended: अमेरिका की क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है. टीम का एक स्पिनर पर मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है. यह पूरा मामला अबू धाबी T10 लीग 2025 से जुड़ा हुआ है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

USA cricketer Akhilesh Reddy has been suspended
USA cricketer Akhilesh Reddy has been suspended

USA cricketer Akhilesh Reddy has been suspended: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. जल्द ही आईसीसी की तरफ से शेड्यूल जारी किया जाएगा. श्रीलंका और भारत की मेजबानी में होने वाले इस विश्व कप में अमेरिका की टीम भी हिस्सा लेगी. इस बीच अमेरिका टीम के लिए एक बड़ा झटका है. ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने यूएसए टीम के एक स्पिनर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. इस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार नियमों के 3 बड़े आरोप लगे हैं. ये कोई और नहीं बल्कि अखिलेश रेड्डी हैं, जो इस वक्त अबू धाबी T10 लीग 2025 में Aspen Stallions की टीम से खेल रहे थे.

आईसीसी की तरफ से रेड्डी को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए 21 नवंबर से 14 दिन का वक्त दिया गया है. ICC ने अपने बयान में कहा कि यह मामला अबू धाबी T10 टूर्नामेंट से जुड़ा है और जांच पूरी होने तक ICC इस पर कोई और टिप्पणी नहीं करेगा.

ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) की एंटी-करप्शन यूनिट ने अखिलेश पर तीन बड़े आरोप लगाए हैं. रेड्डी पर अनुच्छेद 2.1.1, अनुच्छेद 2.1.4 और अनुच्छेद 2.4.7 के उल्लंघन का आरोप लगा है. अखिलेश पर आरोप है कि उन्होंने मैच के नतीजे या मैच के किसी हिस्से को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की है. उन पर यह भी आरोप है कि वे किसी दूसरे खिलाड़ी को भी इस गलत काम में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे. इतना ही नहीं जब जांच शुरू हुई तो अखिलेश पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने मोबाइल से चैट और डेटा डिलीट करके जांच में रुकावट डालने की कोशिश की. ये सभी आरोप आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट की तरफ से लगाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आईसीसी ने अपने बयान में क्या कहा?

आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बेहाल्फ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अखिलेश रेड्डी पर ICC एंटी-करप्शन कोड के तीन उल्लंघन का आरोप लगाया है. ये आरोप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रहे अबू धाबी T10 2025 टूर्नामेंट से जुड़े हैं. इवेंट के लिए डेजिग्नेटेड एंटी-करप्शन ऑफिशियल (DACO) के तौर पर, ICC ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये आरोप लगाए हैं.' आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि 'अखिलेश रेड्डी को तुरंत सभी क्रिकेट से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. ICC डिसिप्लिनरी प्रोसेस खत्म होने तक कोई और कमेंट नहीं करेगा.'

4 मैचों में 1 विकेट

ये वही अखिलेश रेड्डी हैं, जिन्होंने 2025 के अप्रैल महीने में ही अमेरिका के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. वो अब तक 4 मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्हें एक विकेट भी मिला है. 25 साल का क्रिकेटर ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है. अगर वो तय वक्त में जवाब नहीं देते तो उन पर आईसीसी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Akhilesh ReddyICCmatch fixing

Trending news

न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
Shashi Tharoor
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
Pune
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
Ram Mandir
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
aap
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
Terrorism
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट