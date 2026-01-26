U19 World Cup: अमेरिका ने जीत के साथ किया अंडर-19 वर्ल्ड कप का अंत, प्लेऑफ-2 में स्कॉटलैंड को रौंदा

U19 World Cup USA vs Scotland: अंडर-19 वर्ल्ड कप में सोमवार (26 जनवरी) को अमेरिका ने अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया. उसने प्लेऑफ-2 में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से परास्त करके टूर्नामेंट में टीमों की रैंकिंग में 13वां स्थान हासिल किया.
U19 World Cup USA vs Scotland: अंडर-19 वर्ल्ड कप में सोमवार (26 जनवरी) को अमेरिका ने अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया. उसने प्लेऑफ-2 में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से परास्त करके टूर्नामेंट में टीमों की रैंकिंग में 13वां स्थान हासिल किया. स्कॉटलैंड की टीम हार के साथ 15वें नंबर पर रही. जापान ने 14वें और तंजानिया ने 16वें स्थान पर रहकर टूर्नामेंट का अंत किया.
स्कॉटलैंड की मजबूत शुरुआत
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम पारी की अंतिम गेंद पर 236 के स्कोर पर ऑलआउट हुई. इस टीम को थियो रॉबिन्सन और ओली पिलिंगर की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 9.2 ओवरों में 57 रन की साझेदारी की. ओली पिलिंगर 23 रन बनाकर आउट हुए. तीसरे नंबर पर रोरी ग्रांट बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन 10 रन से ज्यादा का योगदान नहीं दे सके.
रॉबिन्सन और सारस्वत ने की 89 रनों की साझेदारी
थियो रॉबिन्सन ने मनु सारस्वत के साथ तीसरे विकेट के लिए 89 रन जोड़ते हुए टीम को 164 के स्कोर तक पहुंचाया. मनु 49 गेंदों में 3 चौकों के साथ 41 रन बनाकर आउट हुए, जबकि थियो ने 101 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों के साथ 83 रन की पारी खेली. इनके अलावा जेक वुडहाउस ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. अमेरिका के लिए ऋत्विक अप्पिडी ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि रियान ताज ने 3 विकेट निकाले. उत्कर्ष श्रीवास्तव और शिव शनि ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.
अदनित झांब ने शतक से दिलाई जीत
इसके बाद अमेरिका ने 38.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. साहिल गर्ग और अमरिंदर गिल की सलामी जोड़ी ने 8.2 ओवरों में 39 रन की साझेदारी की. साहिल 21 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल ने अदनित झांब के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 86 के स्कोर तक पहुंचाया. गिल ने टीम के खाते में 35 रन का योगदान दिया. टीम 86 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव ने झांब के साथ तीसरे विकेट के लिए 105 गेंदों में 129 रन जुटाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया. श्रीवास्तव 52 रन बनाकर आउट हुए, जबकि झांब ने 93 गेंदों में 1 छक्के और 17 चौकों के साथ 116 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को आसान जीत दिलाई.