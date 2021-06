IPL नहीं मैं सिर्फ क्रिकेट पर कमेंट्री करना पसंद करता हूं' इस बयान को देकर बुरे फंसे Michael Holding

नई दिल्ली: भारत की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की सबसे चर्चित लीग है. इस लीग पर आए दिन कोई ना कोई दिग्गज खिलाड़ी बयान देता ही रहता है. इसी लिस्ट में अब एक नाम वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी माइकल होल्डिंग (Michael Holding) का भी जुड़ गया है. होल्डिंग अपने एक बयान को लेकर काफी चर्चाओं में हैं.

आईपीएल पर दिया अजीबोगरीब बयान

माइकल होल्डिंग (Michael Holding) ने आईपीएल (IPL) को लेकर एक बहुत ही विवादित बात कह दी है. होल्डिंग से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो आईपीएल में कमेंट्री क्यों नहीं करते हैं. तो, इस सवाल के जवाब में होल्डिंग ने कहा, 'मैं सिर्फ क्रिकेट पर कमेंट्री करता हूं.' अपने इस बयान के बाद होल्डिंग लगातार चर्चाओं में हैं.

लोगों ने जमकर किया ट्रोल

होल्डिंग (Michael Holding) का ये बयान भारतीय फैंस को पसंद नहीं आया और वो सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे. इस बयान के बाद तरह-तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं. बता दें कि आईपीएल (IPL) में दुनियाभर के कमेंटेटर आते हैं लेकिन होल्डिंग ने आज तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में कमेंट्री नहीं की है.

#michaelholding is foolish person talk only racism during cricket matches,he is arrongant too wo thinks he oly knows everything abt cricket,he is bad in technical analysis dont have ggod brain to talk on cricket,talk irrelevant during commentary @SkyCricket — sumanth (@sumanth4u053) June 28, 2021

These guys just jealous from Indian cricket they don't indian cricket grow and Michael holding is fucking shit

And if you don't know #Michaelholding is Brand ambassador of cpl t20 pic.twitter.com/uyKZZFUZDQ — Buchu (@Buchu34391681) June 28, 2021

Poor Michael holding is still not ready to accept d change. I guess he needs to accept d changing world for good and not keep a tag of old ideas. Change is the only constant Mikey. If u can't accept it dat's ur problem.

Whether anyone accept it or not

IPL is d future of Cricket — APSB (@birBOL_tuhSUN) June 28, 2021

जल्द फिर से शुरू होगा आईपीएल

आईपीएल 2021 (IPL 2021) को दो साल के बाद फिर से भारत में आयोजित किया गया था. लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते इस लीग को बीच में ही रोक दिया गया. अब आईपीएल को फिर से सितंबर में यूएई में ही शुरू किया जाएगा. बता दें कि आईपीएल 2020 को भी यूएई में ही आयोजित किया गया था.