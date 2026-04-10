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Hindi Newsक्रिकेटवैभव-यशस्वी मतलब तबाही... सिर्फ इतने गेंदों में 500 रन ठोक बदला इतिहास, हिलाई रिकॉर्ड बुक

वैभव-यशस्वी मतलब तबाही... सिर्फ इतने गेंदों में 500 रन ठोक बदला इतिहास, हिलाई रिकॉर्ड बुक

Vaibhav Suryavanshi-Yashsavi Jaiswal: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी गेंदबाजों के लिए काल बनी हुई है. राजस्थान रॉयल्स की ये ओपनिंग जोड़ी अब आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक भारतीय जोड़ी बन गई है. दोनों ने बल्ले से तबाही मचाते हुए महज 248 गेंदों पर 500 रनों की साझेदारी पूरी कर ली है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:37 PM IST
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वैभव-यशस्वी मतलब तबाही... सिर्फ इतने गेंदों में बना डाले 500 रन (PHOTO- IPLT20.COM)
वैभव-यशस्वी मतलब तबाही... सिर्फ इतने गेंदों में बना डाले 500 रन (PHOTO- IPLT20.COM)

Vaibhav Suryavanshi-Yashsavi Jaiswal: आईपीएल 2026 के 16वें मैच में दो रॉयल टीमों के बीच टक्कर है. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडिय में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. दोनों ही टीमें इस सीजन शानदार प्रदर्शन कर रही है और अभी तक हार का स्वाद नहीं चखा है. हालांकि, किसी एक को आज (शुक्रवार) हार का सामना करना पड़ेगा. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में फैंस की नजर एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार जोड़ी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी, जो गेंदबाजों के लिए काल बने हुए हैं.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए पिछले मैच में यशस्वी-वैभव ने बल्ले से तहलका मचाया था. 11 ओवर के मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंदों पर 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली, वहीं उनके सीनियर पार्टनर यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंदों पर 77 रन बनाए थे.

यशस्वी-वैभव ने तोड़ा गंभीर-सहवाग का रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स की ये ओपनिंग जोड़ी अब आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक भारतीय जोड़ी बन गई है. दोनों ने बल्ले से तबाही मचाते हुए महज 248 गेंदों पर 500 रनों की साझेदारी पूरी कर ली है. इसके साथ ही वैभव और यशस्वी ने भारत के दो पूर्व विस्फोटक ओपनर्स वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

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सबसे तेज 500 रन बनाने वाली भारतीय जोड़ी 

यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल में सबसे तेज 500 रन बनाने वाली जोड़ी बन गई है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मैच में दोनों ने ये स्पेशल उपलब्धि हासिल की. इससे पहले ये रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के नाम था. दोनों ने दिल्ली की फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए शुरुआती सीजन में ही 309 गेंदों पर 500 रन पूरे किए थे.

हेड-अभिषेक की जोड़ी अभी भी नंबर-1

यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज 500 रन बनाने वाली भारतीय जोड़ी बनी है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये रिकॉर्ड ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के नाम है. आईपीएल में गेंदबाजों के धागे खोलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने सबसे तेज 500 रन जोड़े थे.

गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव और यशस्वी

राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और इन तीनों मैचों में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के बीच अर्धशतीय पार्टनरशिप हुई है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अब तक 10 मुकाबले खेले हैं और 218.72 की स्ट्राइक रेट से 374 रन बनाए हैं, जिसमें 35 गेंदों पर शतक शामिल है. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने अभी तक 69 मैचों में 36.5 की औसत और 153.59 की स्ट्राइक रेट से 2356 रन बनाए हैं. उनके नाम आईपीएल में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड है. यशस्वी ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों पर ये धमाका किया था.

यह भी पढ़ें: बदलने वाली है CSK की किस्मत! आ रहे हैं MS Dhoni... इस दिन मैदान पर करेंगे वापसी, ब्रेविस पर भी बड़ा अपडेट

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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