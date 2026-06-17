पारी के दूसरे ओवर में शम्स उर रहमान की गेंद पर वैभव फंसे और प्वाइंट पर फरीदून ने शानदार कैच पकड़ा. लेकिन थर्ड अंपायर ने काफी देर चेक करने के बाद नॉटआउट करार दिया. बताया गया कि गेंद का कुछ हिस्सा जमीन को छू रहा था. यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी थी, सूर्यवंशी ने इसे हवा में प्वाइंट की तरफ कट किया था, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से शॉट पर कंट्रोल नहीं रख पाए. फरीदून ने बाईं ओर छलांग लगाई और एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा, लेकिन जमीन पर गिरते समय, कुछ फ्रेम में गेंद का कुछ हिस्सा जमीन को छूता हुआ दिखा और वैभव बच गए.