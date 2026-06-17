IND A vs AFG A: भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पिछले मैच में श्रीलंका ए के खिलाड़ियों से हुई झड़प का मुद्दा थमा नहीं था कि अफगानिस्तान-ए के खिलाफ उतरते ही नया बवाल देखने को मिला. इस बार बवाल वैभव के विकेट पर हुआ. अफगानिस्तान ए ने मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पारी के दूसरे ओवर में ही वैभव एक शानदार डिलीवरी पर फंस गए.
श्रीलंका-ए के खिलाफ हुए लड़ाई-झगड़े के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी पर एक्शन लिया जाएगा. सभी कन्फ्यूज थे कि वैभव अफगानिस्तान ए के खिलाफ मुकाबले से ड्रॉप हो सकते हैं. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम में 3 बदलाव भी देखने को मिले, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप नहीं किया गया. लेकिन अब नए बवाल के चलते वैभव के चर्चे सोशल मीडिया पर शुरू हो गए हैं.
पारी के दूसरे ओवर में शम्स उर रहमान की गेंद पर वैभव फंसे और प्वाइंट पर फरीदून ने शानदार कैच पकड़ा. लेकिन थर्ड अंपायर ने काफी देर चेक करने के बाद नॉटआउट करार दिया. बताया गया कि गेंद का कुछ हिस्सा जमीन को छू रहा था. यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी थी, सूर्यवंशी ने इसे हवा में प्वाइंट की तरफ कट किया था, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से शॉट पर कंट्रोल नहीं रख पाए. फरीदून ने बाईं ओर छलांग लगाई और एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा, लेकिन जमीन पर गिरते समय, कुछ फ्रेम में गेंद का कुछ हिस्सा जमीन को छूता हुआ दिखा और वैभव बच गए.
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रियल-टाइम देखने पर आउट लग रहा था, कैमरा एंगल देखने के बाद भी थर्ड अंपायर को लगा कि उनके पास इस बात का साफ सबूत नहीं है कि गेंद घास को नहीं छू रही थी, इसलिए उन्होंने एंगल बदला. हरी बत्ती जलने के बाद अफगानी प्लेयर्स ने अंपायर से बहस भी की, लेकिन फैसला हो चुका था. वैभव ने इस जीवनदान का फायदा उठाया और एक दमदार शुरुआत की.