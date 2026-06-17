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OUT or NOT OUT... वैभव के विकेट पर बवाल, अंपायर से भिडे़ अफगानी प्लेयर्स

IND A vs AFG A: भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पिछले मैच में श्रीलंका ए के खिलाड़ियों से हुई झड़प का मुद्दा थमा नहीं था कि अफगानिस्तान-ए के खिलाफ उतरते ही नया बवाल देखने को मिला. इस बार बवाल वैभव के विकेट पर हुआ.

Published: Jun 17, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:17 AM IST
OUT or NOT OUT... वैभव के विकेट पर बवाल, अंपायर से भिडे़ अफगानी प्लेयर्स
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi

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