वैभव सूर्यवंशी, वो नाम जिसे इंडिया की जर्सी में बल्ला घुमाते देखने के लिए हर कोई बेताब है. वैभव ने हाल ही में श्रीलंका, अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज में धमाल मचाया और अब इंडिया डेब्यू के लिए तैयार हैं. 15 साल के वैभव हर बड़े के पैर छूते अक्सर दिख ही जाते हैं. 'ड्रीम किट' भी उन्होंने संस्कारी अंदाज में ली. वैभव वीडियो हर किसी को पसंद आ रहा है, इंडिया की जर्सी देखते ही वह थोड़े इमोशनल नजर आए.
भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैच की टी20 सीरीज 26 जून से शुरू होगी. इस सीरीज में कयास लगाए जा रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का इंडिया डेब्यू हो जाएगा. वैभव टीम इंडिया में जगह पाकर सचिन तेंदुलकर के 16 साल वाला रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. अब बारी डेब्यू की है, 15 साल की उम्र में इंडिया डेब्यू करते ही वैभव सूर्यवंशी नया इतिहास लिखेंगे.
वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के साथ रवाना हो चुके हैं. इंडियन क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम अकाउंट से वैभव का एक वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में वैभव के होटल रूम की तरफ भारतीय स्टाफ के रघु जाते दिख रहे हैं. उन्होंने वैभव का दरवाजा खट-खटाया और वैभव को राम-राम किया. वैभव ने तुरंत उनके पैर छुए और फिर बॉक्स पाकर इमोशनल नजर आए.
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वैभव ने वीडियो में कहा, 'मेरे पास शब्द नहीं हैं बयां करने के लिए. जिस चीज के लिए मैंने पहली बार बैट पकड़ता था और पहली बार क्रिकेट ग्राउंड पर गया था प्रैक्टिस के लिए वो सपना आज मेरा पूरा हुआ है. जो सबसे बड़ा कदम होता है वो पूरा हुआ है और मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. सपने जैसा लग रहा था, वो टी-शर्ट देखते ही मैं बहुत खुश हो गया. कभी-कभी होता है कि जो आप सोचते नहीं हो वो हो जाता है और फिर आप उसपर रिएक्ट नहीं कर पाते, यही मेरे साथ हुआ.'