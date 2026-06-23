Add Zee Business As A Preferred Source
App

VIDEO: वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंची 'ड्रीम किट'... रघु के पैर छूकर लिया तोहफा, दिल छू लेगा ये वीडियो

वैभव सूर्यवंशी, वो नाम जिसे इंडिया की जर्सी में बल्ला घुमाते देखने के लिए हर कोई बेताब है. वैभव ने हाल ही में श्रीलंका, अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज में धमाल मचाया और अब इंडिया डेब्यू के लिए तैयार हैं. वैभव का एक वीडियो हर किसी को पसंद आ रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी 'ड्रीम किट' संस्कारी अंदाज में ली.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:43 AM IST
VIDEO: वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंची 'ड्रीम किट'... रघु के पैर छूकर लिया तोहफा, दिल छू लेगा ये वीडियो
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi (videograb)

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रायपुर में सेंट पॉल स्कूल पर परिसर में चला बुलडोजर, चर्च बनाने का आरोप
Latest raipur News16 min ago
2
चांदी का भाव19 min ago
3
Elon Musk23 min ago
4
nirjala ekadashi ka daan25 min ago
5
Vaibhav Sooryavanshi34 min ago