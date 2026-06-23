वैभव ने वीडियो में कहा, 'मेरे पास शब्द नहीं हैं बयां करने के लिए. जिस चीज के लिए मैंने पहली बार बैट पकड़ता था और पहली बार क्रिकेट ग्राउंड पर गया था प्रैक्टिस के लिए वो सपना आज मेरा पूरा हुआ है. जो सबसे बड़ा कदम होता है वो पूरा हुआ है और मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. सपने जैसा लग रहा था, वो टी-शर्ट देखते ही मैं बहुत खुश हो गया. कभी-कभी होता है कि जो आप सोचते नहीं हो वो हो जाता है और फिर आप उसपर रिएक्ट नहीं कर पाते, यही मेरे साथ हुआ.'