क्या 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए हैं तैयार? डेब्यू को लेकर बहस, अश्विन ने किया विरोध

Vaibhav Sooryavanshi Team India: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ गुवाहाटी की चुनौतीपूर्ण पिच पर सिर्फ 15 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ दिया. इस धमाकेदार पारी के बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में उनके सीनियर इंडिया डेब्यू को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं. क्रिकेट जगत के कई जानकार और फैंस इस बात से हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों के खिलाफ ऐसी आक्रामकता कैसे दिखा सकता है.

वैभव की इस शानदार पारी को देखकर मोहम्मद कैफ और माइकल वॉन जैसे पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों का मानना है कि यह किशोर खिलाड़ी अब पूरी तरह तैयार है. उनका कहना है कि बीसीसीआई (BCCI) को आईपीएल 2026 सीजन खत्म होने के तुरंत बाद वैभव सूर्यवंशी को भारतीय राष्ट्रीय टीम में शामिल करने पर विचार करना चाहिए. हालांकि, दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस विषय पर बिल्कुल अलग और विपरीत विचार रखते हैं. उनका मानना है कि किसी भी खिलाड़ी को इतनी जल्दी बड़े मंच पर धकेलना उसके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

अश्विन ने सूर्यवंशी को लेकर क्या चेतावनी दी?

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि सूर्यवंशी के डेब्यू में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके सामने अभी दो दशकों से भी ज्यादा का क्रिकेट बचा है. अश्विन ने तर्क दिया, ''उन्हें ऐसा कोई लक्ष्य मत दो. वह अभी आदमी भी नहीं बना है, वह एक बच्चा है. अगर महेंद्र सिंह धोनी 44-45 साल की उम्र तक खेल रहे हैं और सूर्यवंशी 40 की उम्र तक भी खेलते हैं, तो उनके पास क्रिकेट में ढाई दशक बचे हैं. उन्हें अकेला छोड़ दें, सही समय आने पर वह खुद अपनी जगह बना लेंगे.'' अश्विन ने जोर देकर कहा कि वैभव इतने प्रतिभाशाली हैं कि वे अंततः भारत के लिए खेलेंगे ही, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना जरूरी है.

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वैभव ने मनवाया लोहा

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक जिस भी टीम का प्रतिनिधित्व किया है, वहां उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. पिछले साल आईपीएल में डेब्यू करने के बाद वह मात्र 14 साल की उम्र में टी20 लीग के सबसे युवा शतकवीर बने थे. कुछ ही दिन पहले 15 साल के होने से पहले ही उन्होंने भारत की अंडर-19 और 'ए' टीमों के लिए खेलते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. उनकी निरंतरता ही है जो उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है. बावजूद इसके अश्विन का मानना है कि उनके सीनियर करियर की शुरुआत में संयम बरतना ही समझदारी होगी.

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अश्विन ने की राजस्थान रॉयल्स की तारीफ

अश्विन उनके स्ट्रोकप्ले को देखकर दंग रह गए और उन्होंने कहा कि वैभव के आने से राजस्थान रॉयल्स अब खिताब की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. अश्विन ने गर्व से कहा, ''वह 15 साल के हुए इसलिए उन्होंने 15 गेंदों में 50 रन बनाए. वह अपनी उम्र दिखा रहे हैं. वह कितने शानदार खिलाड़ी हैं और उनके बल्ले की गति कितनी तेज है? चेन्नई सुपर किंग्स के पास उनका कोई जवाब नहीं था और वे मैदान पर पूरी तरह उत्साहहीन नजर आ रहे थे. राजस्थान ने इस दबदबे वाले प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वे इस प्रतियोगिता की सबसे शक्तिशाली टीम हैं.''