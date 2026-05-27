वैभव सूर्यवंशी ने खत्म की क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर की बादशाहत, IPL में बना डाले 2 महारिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स (RR) के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को IPL 2026 के एलिमिनेटर मैच में 334.48 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी के साथ ही 2 महारिकॉर्ड बना दिए.

वैभव सूर्यवंशी ने खत्म की क्रिस गेल की बादशाहत

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच के दौरान 12 छक्के जड़ दिए और IPL के इतिहास में सबसे तेज और सबसे ज्यादा बार एक पारी में 10+ छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल की बादशाहत का अंत करते हुए उनकी बराबरी कर ली है. वैभव सूर्यवंशी ने अब सबसे ज्यादा 4 बार IPL की एक पारी में 10+ छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल की बराबरी कर ली है. क्रिस गेल ने भी अपने शानदार IPL करियर में 4 बार ऐसा किया है.

IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के

1. वैभव सूर्यवंशी - 4 बार 10+ छक्के

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2. क्रिस गेल - 4 बार 10+ छक्के

3. अभिषेक शर्मा - 2 बार 10+ छक्के

4. फिन एलन - 2 बार 10+ छक्के

डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड भी किया ध्वस्त

वैभव सूर्यवंशी ने आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच के दौरान पावरप्ले में 20 गेंद पर 60 रन बनाए, और IPL के एक सीजन में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनिंग डेविड वॉर्नर की बादशाहत का अंत कर दिया है. डेविड वॉर्नर ने IPL 2016 सीजन में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज्यादा 467 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सीजन में अभी तक पावरप्ले (1-6 ओवर) में 490 रन बना चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी ने डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ दिया है.

IPL के एक सीजन में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज्यादा रन

490 - वैभव सूर्यवंशी (2026)

467 - डेविड वॉर्नर (2016)

402 - ट्रैविस हेड (2024)

402 - साई सुदर्शन (2025)

382 - एडम गिलक्रिस्ट (2009)