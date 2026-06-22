Add Zee Business As A Preferred Source
App

साल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा, अपने नाम किए ये 20 शानदार रिकॉर्ड्स, लिस्ट देख हर कोई रह जाएगा हैरान

वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2026 अभी तक बेहद शानदार रहा है और उन्होंने घरेलू क्रिकेट से लेकर इंडिया-A और IPL में तबाही मचाई है. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अभा तक एक दो नहीं, बल्कि 20 खास रिकॉर्ड्स बनाकर इतिहास रचा है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 22, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:08 PM IST
साल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा, अपने नाम किए ये 20 शानदार रिकॉर्ड्स, लिस्ट देख हर कोई रह जाएगा हैरान

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
निहंग सिख विवाद: पंजाब, उत्तराखंड के CM ने शांतिपूर्ण समाधान पर दिया जोर
Rudraprayag news4 min ago
2
UK4 min ago
3
bharat temple7 min ago
4
चांदी का भाव14 min ago
5
travel23 min ago