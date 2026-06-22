भारत-A ने ट्राई-नेशन सीरीज (भारत-A, श्रीलंका-A और अफगानिस्तान-A) के फाइनल मैच में श्रीलंका-A के खिलाफ 66 रन से धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की है. इस मुकाबले में भारत के 15 साल के ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों में 94 रन की पारी खेलकर अपनी चमक बिखेरी. वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका-A के खिलाफ ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल मुकाबले में 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट इस दौरान 324.14 का रहा था. वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका-A के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 10 चौके और 8 छक्के ठोक डाले. इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए भारत की सीनियर टीम में चुने जाने के बाद से यह युवा खिलाड़ी चर्चा में है.
वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करते हैं, तो वह 15 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे. वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू के समय 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. वैभव सूर्यवंशी का चयन राजस्थान रॉयल्स के साथ उनके शानदार IPL सीजन के बाद हुआ है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 16 पारियों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' अवॉर्ड, 'इमर्जिंग प्लेयर' का सम्मान और 'ऑरेंज कैप' मिली.
वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में रिकॉर्ड 72 छक्के भी लगाए, जिससे उन्होंने 2012 में क्रिस गेल के 59 छक्कों के IPL रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इस साल की शुरुआत में, वैभव सूर्यवंशी ने भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 175 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2026 अभी तक बेहद शानदार रहा है और उन्होंने घरेलू क्रिकेट से लेकर इंडिया-A और IPL में तबाही मचाई है. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अभा तक एक दो नहीं, बल्कि 20 खास रिकॉर्ड्स बनाकर इतिहास रचा है. आइए एक नजर डालते हैं वैभव सूर्यवंशी के 20 बड़े रिकॉर्ड्स पर-
1. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में 'मैन ऑफ द सीरीज'
2. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में 'मैन ऑफ द मैच'
3. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के (15 छक्के)
4. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में हाईएस्ट पर्सनल स्कोर (175 रन)
5. अंडर-19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के (30 छक्के)
6. IPL में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले क्रिकेटर (440 गेंदों पर 1000 रन)
7. IPL पावरप्ले में 500+ रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर (502 रन)
8. IPL नॉकआउट में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक (16 गेंदों पर अर्धशतक)
9. IPL एलिमिनेटर में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड
10. IPL 2026 में ऑरेंज कैप विजेता
11. IPL 2026 में मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर का अवॉर्ड
12. IPL 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड
13. IPL 2026 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड (237.3 की स्ट्राइक रेट)
14. IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के (72 छक्के)
15. अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन (776 रन)
16. एक IPL मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय (एक मैच में 12 छक्के विरुद्ध SRH)
17. IPL 2026: एक मैच में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के (8 छक्के विरुद्ध SRH)
18. IPL 2026: एक IPL प्लेऑफ मैच में सबसे ज्यादा छक्के (12 छक्के विरुद्ध SRH)
19. लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक (11 गेंदों में अर्धशतक विरुद्ध श्रीलंका-A)
20. ट्राई-नेशन सीरीज 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच (विरुद्ध श्रीलंका-A)
भारत-A ने ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल मैच में श्रीलंका-A को 66 रन से हराया है. रांगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 377 रन बनाए. भारत-A को वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने महज 53 गेंदों में 132 रन की साझेदारी की. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो 'लिस्ट-ए' क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी रही. वैभव सूर्यवंशी 29 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्कों और 10 चौकों के साथ 94 रन बनाकर आउट हुए. प्रियांश आर्य ने 39 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 47.1 ओवरों में 311 के स्कोर पर सिमट गई.