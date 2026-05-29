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Hindi Newsक्रिकेट70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ये अजूबा, वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक कारनामा

70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ये अजूबा, वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक कारनामा

भारत के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इससे पहले दुनिया का कोई भी बल्लेबाज किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 या उससे ज्यादा छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कर दिखाया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 29, 2026, 11:14 PM IST
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70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ये अजूबा, वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक कारनामा

भारत के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इससे पहले दुनिया का कोई भी बल्लेबाज किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 या उससे ज्यादा छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कर दिखाया है. भारत और राजस्थान रॉयल्स (RR) के टैलेंटेड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव सूर्यवंशी यह एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जो आज तक क्रिस गेल, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल और कीरोन पोलार्ड जैसे बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं.

70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शुक्रवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में क्वालिफायर-2 मुकाबले के दौरान 47 गेंद पर 96 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 204.26 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके औक 7 छक्के उड़ाए. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही IPL 2026 सीजन में कुल 72 छक्के पूरे कर लिए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 या उससे ज्यादा छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, इससे पहले तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया था.

वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक कारनामा

वेस्टइंडीज के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 59 छक्के जड़े थे. राजस्थान रॉयल्स (RR) के ओपनर वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में 72 छक्के लगाए हैं. इससे अलावा वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में एक ही सीजन में 700 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड क्रिकेटर बन गए हैं. इससे पहले IPL के किसी एक सीजन में दो अनकैप्ड बल्लेबाजों ने 600 रनों का आंकड़ा पार किया था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 700 रनों का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं.

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700+ रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र 15 साल और 63 दिन है, IPL के इतिहास में एक ही सीजन में 700+ रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं. वैभव सूर्यवंशी से पहले, IPL के किसी एक सीजन में 700 रनों का आंकड़ा छूने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड साई सुदर्शन के नाम दर्ज था. साई सुदर्शन ने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए 700 रन पूरे किए थे, तब उनकी उम्र 23 साल और 227 दिन थी. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है.

एक ही T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

1. वैभव सूर्यवंशी (IPL 2026) - 65 छक्के

2. क्रिस गेल (IPL 2012) - 59 छक्के

3. आंद्रे रसेल (IPL 2019) - 52 छक्के

4. क्रिस गेल (IPL 2013) - 51 छक्के

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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