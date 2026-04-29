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Hindi Newsक्रिकेटपोंटिंग के स्प्रिंग के बाद अब सूर्यवंशी की AI चिप, पाकिस्तान क्रिकेट का अजीबोगरीब दावा, आइसलैंड ने कर दी बोलती बंद

पोंटिंग के 'स्प्रिंग' के बाद अब सूर्यवंशी की 'AI चिप', पाकिस्तान क्रिकेट का अजीबोगरीब दावा, आइसलैंड ने कर दी बोलती बंद

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में 'AI चिप' होने के पाकिस्तान के दावे पर आइसलैंड क्रिकेट ने जमकर मजे लिए हैं. आईपीएल 2026 में रनों का अंबार लगा रहे इस युवा खिलाड़ी की तकनीक और ताकत ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:19 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी और रिकी पोंटिंग. Photo Credit: Social Media
वैभव सूर्यवंशी और रिकी पोंटिंग. Photo Credit: Social Media

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोल रहा है. उन्होंने पिछले सीजन के बाद मौजूदा संस्करण में भी गेंदबाजों की कुटाई जारी रखी है. वह 9 मैचों में 400 रन बना चुके हैं. वैभव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और सभी उनकी प्रतिभा से हैरान हैं. वहीं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से जहर उगला है और उसे लगता है कि वैभव के बल्ले में AI चिप लगी हुई है. उसके इस शर्मनाक दावे की धज्जियां आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ा दी है.

आइसलैंड क्रिकेट के एक्स (X) हैंडल ने तो मजाक में यहाँंतक कह दिया कि उनके संघर्ष कर रहे बल्लेबाजों की मदद के लिए उन्हें भी ये 'एआई चिप' दे दी जाएं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब इस युवा खिलाड़ी ने मौजूदा आईपीएल (IPL 2026) में विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े नामों के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की. जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे दिग्गजों की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के बाद वैभव अब विराट कोहली, केएल राहुल और अभिषेक शर्मा जैसे दिग्गजों को पछाड़कर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं.

पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने लैब टेस्ट की मांग क्यों की?

पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज ने एक वीडियो में सुझाव दिया कि इस युवा खिलाड़ी की ताकत के पीछे बल्ले में लगी एआई चिप हो सकती है. उन्होंने कहा, "जैसे वाडा (WADA) डोप टेस्ट करता है, वैसे ही इसके बल्ले को लैब में चेक किया जाना चाहिए.'' नियाज का मानना है कि 16 साल की उम्र में इतनी ताकत और 360-डिग्री रेंज वाली तकनीक अविश्वसनीय है और यह मानवीय नहीं लगती.

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याद आई पोंटिंग के 'स्प्रिंग वाले बल्ले' की कहानी

आइसलैंड क्रिकेट की प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट की जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई है. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि सूर्यवंशी की 'तकनीक' इस ग्रह की नहीं है, तो किसी ने इसे रिकी पोंटिंग के उस पुराने विवाद से जोड़ दिया जिसमें कहा जाता था कि 2003 वर्ल्ड कप के दौरान उनके बल्ले में 'स्प्रिंग' लगा था.

ये भी पढ़ें: 14000 रन बनाकर इतिहास रच देंगे विराट, सचिन-रोहित भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

वैभव ने बनाया आईपीएल में बड़ा रिकॉर्ड

सूर्यवंशी फिलहाल ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाए हुए हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ मंगलवार को उन्होंने महज 16 गेंदों में 43 रन कूट दिए, जिसमें उन्होंने एमएस धोनी की याद दिलाने वाले 'हेलीकॉप्टर शॉट्स' भी लगाए. वैभव अब आईपीएल सीजन में सबसे तेज 400 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि केवल 167 गेंदों में हासिल कर आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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