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Hindi Newsक्रिकेटViral Video: फोटो के लगेंगे 100 रुपये! वैभव सूर्यवंशी ने नन्हे फैंस के साथ किया कुछ ऐसा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका

Viral Video: फोटो के लगेंगे 100 रुपये! वैभव सूर्यवंशी ने नन्हे फैंस के साथ किया कुछ ऐसा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने एयरपोर्ट पर नन्हे फैंस के साथ एक मजेदार प्रैंक किया. आईपीएल 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से धमाका कर रहे 15 वर्षीय वैभव ने फोटो के लिए 100 रुपये मांगकर सबको हैरान कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:19 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी ने फैंस के साथ प्रैंक किया. Photo Credit: X/@rajasthanroyals
वैभव सूर्यवंशी ने फैंस के साथ प्रैंक किया. Photo Credit: X/@rajasthanroyals

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी जबरदस्त फॉर्म में हैं. वह आईपीएल 2026 में लगातार रन बरसा रहे हैं. मैदान पर बल्लेबाजी के अलावा वह मैदान से बाहर अपने हंसी-मजाक के लिए भी चर्चा में रहते हैं. वैभव ने एयरपोर्ट पर दो नन्हे फैंस के साथ एक मजेदार प्रैंक किया. इसका राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर डाल दिया और यह कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. वैभव ने फोटो खिंचवाने के लिए 100 रुपये की मांग की.

राजस्थान रॉयल्स ने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है. 15 वर्षीय वैभव आईपीएल 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बढ़ती लोकप्रियता के कारण लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि दो बच्चे फोटो के लिए वैभव के पास आते हैं. वैभव उन्हें मना तो नहीं करते, लेकिन मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि वह फ्री में पोज नहीं देंगे.

वैभव ने फैंस से क्या कहा?

वैभव ने ने वीडियो में कहा, ''भाई, मैं पैसे लेता हूं. मैं आपको अभी ईमानदारी से बता रहा हूं. भाई, मैं 100 रुपये लूंगा.'' इसके बाद फैंस दो फोटो के लिए 200 रुपये लेकर वापस आए, जिसके बाद वैभव ने अपना मजाक खत्म किया और बताया कि यह केवल एक प्रैंक था. इसके बाद उन्होंने खुशी-खुशी उन बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

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आईपीएल 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन?

यह मजेदार पल वैभव की आईपीएल 2026 में चल रही जबरदस्त फॉर्म के बीच आया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हालिया मैच में उन्होंने 36 गेंदों में अपना दूसरा आईपीएल शतक जड़ा. उन्होंने आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है. वैभव अब तक 8 मैचों में 44.63 की औसत और 234.87 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बना चुके हैं. इसमें 31 चौके और 32 छक्के शामिल हैं.

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पैट कमिंस ने की वैभव की तारीफ

वैभव की इस शानदार पारी की प्रशंसा विरोधी टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भी की, जिन्होंने कहा कि वह इस किशोर की बल्लेबाजी से बेहद प्रभावित हैं. कमिंस ने कहा, ''मुझे लगता है कि वह मेरे नए पसंदीदा खिलाड़ी हैं. वह गेंद को इतनी जोर से मारते हैं कि उन्हें देखना बहुत सुखद है.'' कमिंस के अनुसार, वैभव के सामने गेंदबाज को बहुत सटीक होना पड़ता है, वरना गेंद काफी दूर जाती है. वैभव अब 28 अप्रैल को मुल्लनपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में नजर आएंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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