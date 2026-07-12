पहली बार विंबलडन देखने पहुंचे 'बिहारी बाबू' वैभव सूर्यवंशी, बताया अपने फेवरेट टेनिस खिलाड़ी का नाम

Wimbledon 2026 Final: भारतीय क्रिकेट के 'वंडर बॉय' कहे जाने वाले वैभव सूर्यवंशी पहली बार टेनिस का सबसे बड़ा इवेंट विंबलडन देखने पहुंचे हैं. 15 साल के वैभव ने सेंटर कोर्ट के माहौल का आनंद लेते हुए युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ पुरुष सिंगल्स का फाइनल देखा. विंबलडन 2026 का फाइनल मैच दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी यानिकसिनर और फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जा रहा है. भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2001 में 50-ओवर विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने बताया कि मैं पहली बार वैभव सूर्यवंशी से मिल रहा हूं.