Add Zee Business As A Preferred Source
App

पहली बार विंबलडन देखने पहुंचे 'बिहारी बाबू' वैभव सूर्यवंशी, बताया अपने फेवरेट टेनिस खिलाड़ी का नाम

विंबलडन 2026 का फाइनल मैच देखने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी ने जियोहॉटस्टार के साथ इंटरव्यू में बताया कि मैं यहां फाइनल मैच देखने आया हूं और यह अनुभव करना चाहताहूं कि लाइव मैच देखना और फाइनल में खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखना कैसा होता है. यह एक शानदार अनुभव होना चाहिए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 12, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:47 PM IST
पहली बार विंबलडन देखने पहुंचे 'बिहारी बाबू' वैभव सूर्यवंशी, बताया अपने फेवरेट टेनिस खिलाड़ी का नाम
Image Credit: पहली बार विंबलडन देखने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी (Rajasthan Royals/X)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कतर के पूर्व अमीर को भारत की श्रद्धांजलि, 13 जुलाई को घोषित किया राष्ट्रीय शोक
Qatar Former Amir Death22 min ago
2
Delhi news34 min ago
3
Israel40 min ago
4
World News48 min ago
5
Virat Kohli1 hr ago