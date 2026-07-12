पहली बार विंबलडन देखने पहुंचे 'बिहारी बाबू' वैभव सूर्यवंशी, बताया अपने फेवरेट टेनिस खिलाड़ी का नाम

Wimbledon 2026 Final: भारतीय क्रिकेट के 'वंडर बॉय' कहे जाने वाले वैभव सूर्यवंशी पहली बार टेनिस का सबसे बड़ा इवेंट विंबलडन देखने पहुंचे हैं. 15 साल के वैभव ने सेंटर कोर्ट के माहौल का आनंद लेते हुए युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ पुरुष सिंगल्स का फाइनल देखा. विंबलडन 2026 का फाइनल मैच दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी यानिकसिनर और फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जा रहा है. भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2001 में 50-ओवर विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने बताया कि मैं पहली बार वैभव सूर्यवंशी से मिल रहा हूं.
विंबलडन 2026 का फाइनल मैच देखने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी ने जियोहॉटस्टार के साथ इंटरव्यू में बताया कि मैं यहां फाइनल मैच देखने आया हूं और यह अनुभव करना चाहताहूं कि लाइव मैच देखना और फाइनल में खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखना कैसा होता है. यह एक शानदार अनुभव होना चाहिए.
टेनिस के बारे में अपने अनुभव का जिक्र करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि वो 4-5 सालों से इस खेल को फॉलो कर रहे हैं. 15 साल के धाकड़ बल्लेबाज ने आगे कहा कि वो राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक को खेलते देखकर बड़े हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी से जब उनके पसंदीदा टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्टार खिलाड़ी जोकोविक का नाम लिया.
वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ''मैं नडाल और जोकोविच को बहुत देखता था. मुझे जोकोविच बहुत पसंद हैं, लेकिन वे दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता था.''
जब वैभव सूर्यवंशी से ये पूछा गया कि विंबलडन 2026 के फाइनल में कौन जीतने वाला है तो उन्होंने इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर का नाम लिया. राजस्थान रॉयल्स के ओपनर ने कहा, ''मुझे सिनर बहुत पसंद आए हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाए रखा है. उम्मीद है कि आज वो जीतेंगे.
विंबलडन 2026 फाइनल देखने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी ने अपने लुक से भी सबको प्रभावित किया. फॉर्मल ड्रेस में वो काफी स्मार्ट लग रहे थे. जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया, ''मैंने सच में कुछ खास प्लान नहीं किया था. बस जो जल्दी मिल गया, वही पहन लिया. अभिषेक शर्मा ने इसे अरेंज करने में मदद की.
इंटरव्यू के दौरान एक मजेदार पल भी आया जब वैभव से पूछा गया कि वह टेनिस डबल्स पार्टनर के तौर पर किस क्रिकेटर को चुनेंगे. 15 साल के युवा सनसनी ने जवाब दिया, "मैंने पहले ही अभिषेक भैया का ज़िक्र किया है. चूंकि वह मेरे ओपनिंग पार्टनर हैं, इसलिए मैं उन्हें ही यहां भी चुनूंगा.''