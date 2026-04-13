IPL के बीच बड़ा बवाल, BCCI ने राजस्थान के मैनेजर पर कसा शिकंजा, जानें पूरा मामला

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) का रोमांच डबल हो गया है. राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस सीजन तबाही मचा कर रखी है. दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में विरोधी टीमों को जबरदस्त टक्कर दी है और प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई हैं. इसी बीच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि RR के मैनेजर आरसीबी के खिलाफ चल रहे मैच के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे. जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. खास बात ये है कि उनकी तस्वीर इसलिए भी ज्यादा चर्चा में आई क्योंकि वैभव सूर्यवंशी उस वक्त उनके फोन में झांक रहे थे. ऐसे में ये फोटो इंटरनेट पर बवाल काट रही थी और बीसीसीआई के नियमों के माने तो डगआउट/पवेलयिन में फोन का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है...

गुवाहाटी में हुआ था कांड

राजस्थान रॉयल्स के साथ लंबे समय से जुड़े टीम मैनेजर रोमी भिंडर अब जांच के घेरे में आ गए हैं. गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए IPL 2026 के मुकाबले के दौरान उन्हें डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद बीसीसीआई ने भी इसकी पुष्टि कर दी है. अब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भिंडर का यह कदम प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया (PMOA) के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है. इन नियमों के तहत मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक होती है. हालांकि ड्रेसिंग रूम में फोन रखने की अनुमति है, लेकिन डगआउट में इसका इस्तेमाल करना एंटी-करप्शन गाइडलाइंस के खिलाफ माना जाता है.

नियमों का उल्लंधन हुआ

बीसीसीआई ने इस उल्लंघन को सही माना है और अब कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. बोर्ड के एक अधिकारी ने माना कि भिंडर से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि मैच के दौरान किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सके. अब यह मामला भ्रष्टाचार-रोधी इकाई (ACU) के पास जाएगा, जो अपनी जांच के बाद रिपोर्ट सौंपेगी और उसी आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा.

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बढ़ी भिंडर की मुश्किलें

अधिकारियों का कहना है कि अगर यह गलती अनजाने में भी हुई है, तब भी नियम तो नियम हैं और कार्रवाई जरूरी है. सजा क्या होगी, यह मैच रेफरी की रिपोर्ट और ACU की जांच पर निर्भर करेगा. इसमें सिर्फ चेतावनी से लेकर निलंबन तक का फैसला हो सकता है.आईपीएल में डगआउट को बेहद संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि एंटी-करप्शन नियमों का पालन हो सके. भिंडर टीम के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें इन नियमों की पूरी जानकारी रही होगी.

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