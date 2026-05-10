514 गेंद पर 100 छक्के... 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का तहलका, बना दिया सबसे तेज 'शतक' जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पोलार्ड को छोड़ा पीछे

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक ऐसा करिश्मा कर दिया है, जिसके दम पर वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी तूती बोल रही है. वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 16 गेंद पर 36 रन ठोक दिए. 15 साल के इस बल्लेबाज ने 225 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 छक्के और 3 चौके जड़े हैं.
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वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक ऐसा करिश्मा कर दिया है, जिसके दम पर वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी तूती बोल रही है. वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 16 गेंद पर 36 रन ठोक दिए. 15 साल के इस बल्लेबाज ने 225 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 छक्के और 3 चौके जड़े हैं.
वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में सबसे तेज (कम गेंदों के मामले में) 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में सबसे कम 514 गेंद पर अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं. वैभव सूर्यवंशी कम गेंदों के मामले में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 'छक्कों का शतक' पूरा करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने इस मामले में ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह और वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को भी पीछे छोड़ दिया. करणबीर सिंह ने 813 गेंद पर अपने 100 छक्के पूरे किए थे. वहीं, कीरोन पोलार्ड ने 843 गेंद पर 100 छक्के पूरे किए थे. वैभव सूर्यवंशी ने अब टी20 क्रिकेट के इन दो धुरंधर क्रिकेटरों को पछाड़ दिया है और नंबर-1 पर पहुंचते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.
514 - वैभव सूर्यवंशी (भारत)
813 - करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)
843 - किरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज)
845 - रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)
850 - सीकुगे प्रसन्ना (श्रीलंका)
850 - राखीम कॉर्नवाल (वेस्टइंडीज)
59 - क्रिस गेल (IPL 2012)
52 - आंद्रे रसेल (IPL 2019)
51 - क्रिस गेल (IPL 2013)
45- जोस बटलर (IPL 2022)
44 - क्रिस गेल (IPL 2011)
42 - अभिषेक शर्मा (IPL 2024)
40 - वैभव सूर्यवंशी (IPL 2026)*
64 - वैभव सूर्यवंशी
39 - ग्लेन मैक्सवेल
36 - निकोलस पूरन
35 - डेवाल्ड ब्रेविस
35 - शॉन मार्श
106 - अभिषेक शर्मा
89 - निकोलस पूरन
86 - हेनरिक क्लासेन
77 - रजत पाटीदार
75- श्रेयस अय्यर
72-विराट कोहली/रियान पराग
13 - यशस्वी जायसवाल
12 - रोहित शर्मा
12 -विराट कोहली
12 - क्रिस गेल
12 - वीरेंद्र सहवाग
11 - सुनील नरेन
10 - ब्रेंडन मैक्कुलम
9* - वैभव सूर्यवंशी
9 - शुभमन गिल
9 - केएल राहुल
9 - फिल साल्ट